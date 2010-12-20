به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی اعلام کرد این نمایشگاه شامل 72 تابلو عکس از عکس‌های مجموعه‌ تلویزیونی "مختارنامه" است. این تعداد عکس انتخابی از میان بیش از چهار هزار عکس گرفته شده طی 9 سال تولید مجموعه با مشاوره سیف‌الله صمدیان برای عرضه در نمایشگاه انتخاب شده است.

عکاس مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" مسعود پاکدل است که نزدیک به دو دهه عکاسی از تئاتر، سینما و مجموعه‌های تلویزیونی را در کارنامه دارد. وی در حال حاضر رئیس انجمن عکاسان خانه تئاتر است.

آوئین افتتاح نمایشگاه عکس مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" ساعت 18 روز شنبه چهار دی ماه با حضور عوامل مجموعه تلویزیونی در تالار وحدت است.