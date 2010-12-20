محمدرضا خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی شب گذشته تیمش مقابل مس کرمان اظهار داشت: بازی خوبی بود و تیم مس نیز در بازی دیشب عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت، به نظر من نتیجه بازی دیشب عادلانه نبود و اگرچه تیم ذوب‌آهن موقعیتهای بسیاری داشت اما مس نیز می‌توانست در این بازی به پیروزی برسد.

وی با بیان اینکه بازیکنان ذوب‌آهن با وجود حاشیه‌های بازی تمرکز خود را از دست ندادند، تصریح کرد: بازی حساس بود و بازیکنان ما در شرایط دشواری قرار داشتند اما با حرفه‌ای گری، سه امتیاز بازی را ازآن خود کردند و توانستند با استفاده از یکی از موقعیتهای خود به گل برسند.

مهاجم تیم ذوب‌آهن در مورد تیم مس کرمان گفت: مس یکی از تیمهای خوب لیگ برتر به شمار می‌رود و با جایگاهی که در جدول رده‌بندی به خود اختصاص داده، نشان می‌دهد که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است و به هر حال شاگردان مرفاوی نتوانستند در بازی امروز به پیروزی برسند و سه امتیاز بازی ازآن ذوب‌آهن شد.

وی در مورد بازی با استقلال گفت: هفته آینده بازی سختی با استقلال داریم و برای حضور قدرتمند در ورزشگاه آزادی به سه امتیاز این بازی احتیاج داشتیم و امیدوارم در آن بازی نیز عملکرد خوبی از خود نشان دهیم.

خلعتبری در مورد برخوردهایش با کیوان امرایی در پایان بازی دیشب اضافه کرد: پس از بازی امرایی به داور اعتراض کرد و در صدد رفتن به کنار داور بود اما من به طرف این بازیکن رفتم و به او گفتم که هفته آینده بازی حساسی در پیش داری و نباید با اعتراضاتت کاری کنی که محروم شوی.

وی افزود: هیچ برخوردی بین من و کیوان به وجود نیامد و تنها در صدد بودم جلوی او را بگیرم که با اعتراض به داور باعث محرومیت خود نشود.