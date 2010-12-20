نمایشگاه عکس عاشوراییان در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نمایشگاه عکس حمید رضا گوهری با عنوان عاشورایان صبح دوشنبه و به همت اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان گشایش یافت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: به مناسبت ایام محرم الحرام نمایشگاه عکس عاشوراییان در شهرستان سنندج برپا شد و قرار است که تا چهارم دی ماه ادامه داشته باشد.
حجت الاسلام مسعود صفی یاری افزود: این نمایشگاه به مناسبت ایام شهادت سید و سالار شهیدان و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش در محل خانه کرد سنندج برپا میشود.
وی بیان داشت: این نمایشگاه به همت این اداره کل و با همکاری حمید رضا گوهری از دبیران با سابقه رشته عکاسی و فیلمبرداری هنرستانهای سنندج برپا شد.
حجت الاسلام صفی یاری یادآور شد: نمایشگاه عکس عاشوراییان شامل 50 عکس در ابعاد 70 در 100 است که به صورت بنر و با روش جدید در معرض دید علاقمندان قرار میگیرد.
وی گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان پیش از این نیز با همکاری عکاسان جوان کردستانی نمایشگاه های دیگری در مناسبت های مختلف مذهبی برپا کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان یادآور شد: از دیگر آثار این عکاس به تصویر کشیدن مساجد کشورهای اسلامی است که از مساجد 10 کشور مسلمان جهان به تصویر کشیده شده بود را میتوان نام برد.
این عکاس کردستانی تاکنون 10 عنوان نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از استان برپا کرده است.
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