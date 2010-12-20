نمایشگاه عکس عاشوراییان در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نمایشگاه عکس حمید رضا گوهری با عنوان عاشورایان صبح دوشنبه و به همت اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان گشایش یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: به مناسبت ایام محرم ‌الحرام نمایشگاه عکس عاشوراییان در شهرستان سنندج برپا شد و قرار است که تا چهارم دی ماه ادامه داشته باشد.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری افزود: این نمایشگاه به مناسبت ایام شهادت سید و سالار شهیدان و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش در محل خانه کرد سنندج برپا می‌شود .

وی بیان داشت: این نمایشگاه به همت این اداره کل و با همکاری حمید رضا گوهری از دبیران با سابقه رشته عکاسی و فیلمبرداری هنرستان‌های سنندج برپا شد .

حجت الاسلام صفی‌ یاری یادآور شد: نمایشگاه عکس عاشوراییان شامل 50 عکس در ابعاد 70 در 100 است که به صورت بنر و با روش جدید در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد .

وی گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان پیش از این نیز با همکاری عکاسان جوان کردستانی نمایشگاه‌ های دیگری در مناسبت‌ های مختلف مذهبی برپا کرده است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان یادآور شد: از دیگر آثار این عکاس به تصویر کشیدن مساجد کشورهای اسلامی است که از مساجد 10 کشور مسلمان جهان به تصویر کشیده شده بود را می‌توان نام برد .