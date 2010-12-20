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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

پست 400 کیلوولت برق نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان راه اندازی شد

سمنان - خبرگزاری مهر: پست 400 کیلوولت برق نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان از مصوبات سفر استانی هیئت دولت در سمنان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این پست ظهر دوشنبه با حضور مسئولان استان سمنان به شبکه سراسری متصل و راه اندازی شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در حاشیه اتصال این پست برق به شبکه سراسری گفت: این پست با اعتبار 160 میلیارد ریال از محل اعتبارات هیئت دولت به استان سمنان احداث و راه اندازی شده است.

حسن مسلمی افزود: پست 400 کیلوولت برق نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان علاوه بر نیروگاههای سمنان و شاهرود به نیروگاههای نکا و دماوند نیز ارتباط دارد.

به گفته وی، این پست سومین پست 400 کیلوولت برق در استان سمنان است که علاوه بر پایداری برق در استان با نیروگاههای سمنان، شاهرود، نکا و دماوند مرتبط است.

مدیرعامل برق منطقه ای سمنان انتقال انرژی برق تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان به شبکه سراسری کشور، افزایش نگهداری ولتاژ در شبکه برق استان و استانهای همجوار را از مزایای این پست عنوان کرد که با بهره گیری از توان متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.

کد مطلب 1213695

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