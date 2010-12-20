پست 400 کیلوولت برق نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این پست ظهر دوشنبه با حضور مسئولان استان سمنان به شبکه سراسری متصل و راه اندازی شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در حاشیه اتصال این پست برق به شبکه سراسری گفت: این پست با اعتبار 160 میلیارد ریال از محل اعتبارات هیئت دولت به استان سمنان احداث و راه اندازی شده است.

حسن مسلمی افزود: پست 400 کیلوولت برق نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان علاوه بر نیروگاههای سمنان و شاهرود به نیروگاههای نکا و دماوند نیز ارتباط دارد.

به گفته وی، این پست سومین پست 400 کیلوولت برق در استان سمنان است که علاوه بر پایداری برق در استان با نیروگاههای سمنان، شاهرود، نکا و دماوند مرتبط است.

مدیرعامل برق منطقه ای سمنان انتقال انرژی برق تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان به شبکه سراسری کشور، افزایش نگهداری ولتاژ در شبکه برق استان و استانهای همجوار را از مزایای این پست عنوان کرد که با بهره گیری از توان متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.