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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

با اجرای قانون هدفمندی؛

کرایه خودروهای سواری بین شهری مازندران افزایش نیافت

کرایه خودروهای سواری بین شهری مازندران افزایش نیافت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هنوز افزایشی برای کرایه خودروهای بین شهری استان اعمال نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا نصرالله نژاد پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار مدیران شورای حمل و نقل مازندران با نماینده ولی فقیه در جمع خبرنگاران مهر و ایرنا افزود: هم اکنون هیچ افزایش کرایه ای در هیچ نقطه استان نداریم و افزایش کرایه خودروهای بین شهری پلاک " ع " استان در حال بررسی است.

وی خاطر نشان کرد: افزایش نرخ کرایه خودروهای سواری، اتوبوس، مینی بوس مازندران با هماهنگی مجامع امور صنفی، اتحادیه های سواری رانی، اداره کل پایانه ها و تایید استانداری صورت می گیرد.
 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران با اشاره به اینکه پیش بینی می شود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش چندانی در قیمت کرایه خودروهای سواری داشته باشیم تصریح کرد: این افزایش بین 10 تا 30 درصد در خودروهای بین شهری، اتوبوس و مینی بوس حادث خواهد شد.
 
نصرالله نژاد با بیان اینکه حداقل و حداکثر افزایش کرایه بین خودروهای بین شهری و مینی بوس خواهد بود یادآور شد: هنوز هیچ افزایش کرایه ای در این خودروهای تحت پوشش اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران مشاهده نشده است.
 
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به شماره تلفن گویا 3248002 با پیش شماره 0151 ساری اطلاع و یا نظرات خود را به سامانه پیامک 3000143 ارسال کنند.
کد مطلب 1213696

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