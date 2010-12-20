کرایه خودروهای سواری بین شهری مازندران افزایش نیافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا نصرالله نژاد پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار مدیران شورای حمل و نقل مازندران با نماینده ولی فقیه در جمع خبرنگاران مهر و ایرنا افزود: هم اکنون هیچ افزایش کرایه ای در هیچ نقطه استان نداریم و افزایش کرایه خودروهای بین شهری پلاک " ع " استان در حال بررسی است.

وی خاطر نشان کرد: افزایش نرخ کرایه خودروهای سواری، اتوبوس، مینی بوس مازندران با هماهنگی مجامع امور صنفی، اتحادیه های سواری رانی، اداره کل پایانه ها و تایید استانداری صورت می گیرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران با اشاره به اینکه پیش بینی می شود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش چندانی در قیمت کرایه خودروهای سواری داشته باشیم تصریح کرد: این افزایش بین 10 تا 30 درصد در خودروهای بین شهری، اتوبوس و مینی بوس حادث خواهد شد.

نصرالله نژاد با بیان اینکه حداقل و حداکثر افزایش کرایه بین خودروهای بین شهری و مینی بوس خواهد بود یادآور شد: هنوز هیچ افزایش کرایه ای در این خودروهای تحت پوشش اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران مشاهده نشده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به شماره تلفن گویا 3248002 با پیش شماره 0151 ساری اطلاع و یا نظرات خود را به سامانه پیامک 3000143 ارسال کنند.