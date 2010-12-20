ارتقای ایمنی در حمل و نقل جاده ای استان البرز ضرورت دارد

علی اصغر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ارتقای سطح ایمنی حمل و نقل همواره از اهمیت فراوانی برخوردار است و به کمک آن می توانیم از میزان حوادث و تصادفات بکاهیم که این امر بسیار مهم است.

وی ادامه داد: ارتقای این ایمنی در خصوص جاده ها ضرورت دارد ضمن اینکه برخی از جاده ها هنوز حادثه خیز و خطرساز هستند و ارتقای ایمنی در خصوص حمل و نقل در آنها اهمیت دوچندانی پیدا می کند.

این مسئول بیان کرد: اداره کل راه و ترابری استان البرز برای تحقق این ایمنی همه تلاش خود را به کار می گیرد البته برای تحقق این امر نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه های ذیربط هستیم که امیدواریم این تعامل تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه داشته باشد.

تلاش در جهت کاهش هزینه های حمل و نقل ضرورت دارد

وی اظهار داشت: همچنین یکی دیگر از ضرورتها تلاش در جهت کاهش هزینه های حمل و نقل است که اگر این امر عملی شود، بسیاری از مشکلات به خودی خود حل می شود و مشکلات جدید فراوانی هم به وجود نخواهد آمد.

رضوی یادآور شد: راههای حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان البرز بسیار قابل توجه است که این امر، ضرورت افزایش و مضاعف کردن تلاشها از سوی دستگاه های ذیربط را بیش از پیش افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: بهینه سازی وضعیت راه ها از اهمیت فراوانی برخوردار است که این امر در خصوص برخی از جاده های پرخطر و خطرساز از اهمیت فراوان تری برخوردار می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: اداره کل راه و ترابری البرز همه تلاش خود را در جهت بهینه سازی وضعیت راه ها به ویژه راه های پرخطر و خطرساز از جمله جاده قزلحصار به کار گرفته و در این خصوص جدیت کامل دارد.