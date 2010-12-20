مسائل زیست محیطی آسارا با حضور معاون رئیس جمهور بررسی می شود

سرپرست سازمان محیط زیست استان البرز با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته با حضور نماینده وی‍ژه رئیس جمهور در بخش آسارا ضمن شرکت در جلسه شورای اداری چندین طرح زیست محیطی، مخابراتی، کشاورزی و عمرانی افتتاح و به بهره برداری می رسند.

حسن پسندیده از فعالیت ستاد ارتباطات مردمی مستقر در سازمان محیط زیست استان خبر داد و گفت: همزمان با سفرسوم ریاست جمهوری به کرج و اولین سفر استانی وی به استان البرز ستادارتباطات مردمی در سازمان مستقر شده است.

وی افزود: با حضور دکتر شاعری، قائم مقام سازمان محیط زیست دراین ستاد، شهروندان می توانند مطالبات و مشکلات مرتبط با این حوزه را با وی مطرح نمایند.

سرپرست سازمان محیط زیست استان البرز به طرح های پیشنهادی این سازمان در سفر سوم ریاست جمهوری به این استان اشاره کرد و گفت:‌ارائه طرح های زیربنایی به منظور افزایش توان اکولوژیکی استان، آموزش و تنویر افکار عمومی با هدف بهبود وضعیت محیط زیست استان، تقویت سازمان و ایجاد زیرساختهای مناسب در بخش های مختلف محیط زیست از جمله طرح هایی که پس از مطالعات کارشناسی در جلسه هیئت دولت بررسی می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: امیداوریم با تصویب این طرح ها در سفر سوم ریاست جمهوری شاهد ارتقاء و بهبود وضعیت کمی و کیفی عرصه های طبیعی استان البرز باشیم.