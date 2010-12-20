به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در جمع خبرنگاران اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را یکی از مسائل اساسی کشور اعلام کرد و گفت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها حجم منابع در کشور افزایش می یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به حضور بخش بانکی، بیمه ای، خزانه داری و سرمایه گذاری خارجی در همایش امروز خبر داد و اظهار داشت: از این طریق سعی می شود تا نقشه راهی برای افزایش حجم منابع و کاهش هزینه ها طراحی شود.

وی در خصوص ظرفیت اقتصاد کشور برای جذب سرمایه های خارجی به پیش بینی برنامه پنجم توسعه برای جذب حدود هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی اشاره کرد و افزود: بخشی از این منابع باید از طریق منابع داخلی اعم از عمومی و غیر دولتی تامین شود.

حسینی با تاکید بر اینکه باید از طریق انتقال مالی به دنبال جذب منابع جدید و تامین سرمایه های خارجی به سراغ تامین مالی برویم، تاکید کرد: در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باید بین سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ارزی کشور سازگاری و هماهنگی وجود داشته باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه به اجرای نظام ارزی اقتصاد کشور در برنامه پنجم و برگرفته از برنامه چهارم توسعه که همان نظام شناور مدیریت شده است، اشاره کرد و گفت: در این نظام انعطاف بازار و برآیند نیروهای عرضه و تقاضا دیده می شود، در عین حال تلاش می کنیم تا بازار دچار تلاطم و نوسانات شدید نشود.

وی با تاکید بر این مطلب که حدود دو ماه پیش در بازار ارز کشور محدودیتها و نوسانات ایجاد شد و هم اکنون قیمت دلار در مرز 1045 تومان قرار گرفته است، افزود: یکی از سیاستهای در نظر گرفته شده در اجرای هدفمندی یارانه ها پرداخت سود به منابعی است که در حساب مردم واریز شده است به نحوی که در نظر داریم تا سود منابع هدفمندی یارانه ها را از سپرده ها و حسابهای معمول بیشتر در نظر بگیریم.

حسینی همچنین به برنامه ریزی برای فراهم کردن امکان خرید سکه، سهام خرد و لوازم خانگی با مصوبه هیئت عالی واگذاری در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها خبر داد و بیان داشت: هنوز جزئیات بسته های حمایتی اعلام نشده است اما رویکرد اصلی آن فراهم کردن شرایط مناسب برای مردم است.

وزیر اقتصاد همچنین از برداشت نیم درصدی یارانه ها در روز گذشته خبر داد و در ادامه حجم سپرده های کشور را 280 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با این وجود، پولی که ما برای یارانه ها در حساب خانوارها واریز کردیم، کمتر از 5 هزار میلیارد تومان است.

وی خاطر نشان کرد: در این مرحله از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، این مهم به صورت خوداظهاری دنبال شد ولی هنوز هم راه برای خودانصرافی افرادی که بخواهند از دریافت یارانه ها انصراف بدهند وجود دارد.