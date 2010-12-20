تهران در ماندگاری شرایط هشدار هوا رکورد جهانی زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدرزاده، رئیس کارگروه آلودگی هوای شهرداری تهران روز دوشنبه در نشست هماهنگی این کمیته که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد با اشاره به شرایط آلودگی هوای تهران در یکماه گذشته و 31 روز پایداری هوا در وضعیت "هشدار" افزود: این شرایط یک رکورد جهانی در شرایط هشدار شاخص‌های کیفی آلودگی هوا و ثبت یک رکورد و نیز تجربه ناموفق در این پدیده و مدیریت آن بوده است.

وی افزود: شهرداری تهران تصمیم داشت که امسال برنامه‌ای برای روز هوای پاک نداشته باشد اما با توجه به این که ما در همه زمینه‌ها با دولت همکاری داشته‌ایم و سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌های را برای این روز پیش‌بینی‌ کرده است، ما نیز برنامه‌های را برای روز "هوای پاک" خواهیم داشت و با توجه به این که هر سال این برنامه‌ها حول یک محور خاص قرار می‌گیرد، امسال نیز موضوع هوای پاک و هدفمندی یارانه‌ها را پیگیری می‌کنیم.

حیدرزاده با تاکید بر این که متاسفانه در مورد آلودگی هوا هیچ پاسخگویی وجود ندارد، اضافه کرد: به یاد ندارم که مجلس جلسه‌ای را به طور مشخص برای پیگیری شرایط آلودگی هوا و سوال از مسوولان داشته باشد و یا مسئولی برای پاسخگویی در مقابل شرایط آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شود و اگر جلسه‌ای هم بوده مشورتی و یا توصیه‌ای بوده است.



وی اظهار داشت: مشکل آلودگی هوا کاملا مدیریتی است و باید این مسئله در اولویت برنامه‌های اجرایی و نظارتی قرار گیرد و حتی این ضرورت وجود دارد که این موضوع در اولویت مسایل مطرح شده در جلسات دوره‌ای سران سه قوه باشد.

وی اضافه کرد: موضوع آلودگی هوا در یکماه اخیر در صدر مسائل شهرداری و دولت قرار گرفته است، چرا که شرایط آلودگی هوا ملموس و خاص بوده است و متاسفانه در چند روز اخیر که شرایط هوا بهبود یافته مجددا حساسیت‌ها کم شده است و این روند متاسفانه همچنان ادامه دارد.

رئیس کارگروه آلودگی هوای شهرداری تهران همچنین با اشاره به تعطیلی‌های مکرر در شهر تهران ، توضیح داد: این تعطیلی‌ها هزینه‌های زیادی را برای پایتخت به همراه داشته و به همین دلیل باید این حساسیت‌ اولویت‌گذاری برنامه‌ها را در مورد آلودگی هوا به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: محور برنامه‌های شهرداری تهران در روز و هفته هوای پاک "قانون و هوای پاک" است و معتقدیم باید مردم قوانین و قواعد حقوق شهروندی را در مورد آلودگی هوا به خوبی فرا بگیرند و تا زمانی که سیاست‌های تشویقی و تنبیهی اعمال نشود، مشکلی حل نخواهد شد.



مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست اضافه کرد: در سال آخر برنامه جامع کاهش آلودگی هوا قرار داریم، اما بخش‌های اصلی و مهم آن اجرایی نشده و متاسفانه هیچ ارگانی در مورد کوتاهی‌های احتمالی دستگاه‌های مختلف رسیدگی و پیگیری ندارند.