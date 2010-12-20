نحوه بازنگری علوم انسانی/ حذف نظریات غربی در علوم انسانی هدف ما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو در سومین دور دیدار با 14 تن از روسای دانشگاههای کشور افزود: علیرغم فرمایشات مقام معظم رهبری که اعلام کردند "علوم انسانی برای جامعه، جهت دهنده است، فکر ساز است، مقصد یک جامعه را مشخص می‌کند و مسئولان هم باید اهمیت علوم انسانی را بفهمند"، هنوز جایگاه این علوم به درستی نهادینه نشده و مورد حمایت قرار نگرفته است.

وی اظهار داشت: براساس اهمیت و جایگاه علوم انسانی و نقش این علوم در شکل گیری افکار جامعه، شورای برنامه ریزی آموزش عالی بازنگری در سرفصل های علوم انسانی را در دستور کار قرار داد و با جدیت و سرعت این اقدام را پیگیری می کند که این بازنگری در راستای انطباق با آموزه های اسلامی، فرهنگ و خصوصیات بومی، غنی سازی علمی، روزآمدی و کارآمدی صورت می گیرد.

دانشجو تاکید کرد: بازنگری علوم انسانی یک بحث اساسی و ریشه ای در آموزش عالی کشور است و به دلیل همین اهمیت است که رسانه های بیگانه شروع به مخالفت با برنامه های در حال انجام در این حوزه کرده اند و به شیوه های مختلف سعی می کنند این اقدامات را تخطئه کنند و در حالیکه این بازنگری جنبه بومی سازی داشته و تکیه بر اعتقادات دینی و فرهنگ غنی جامعه ایرانی دارد، تلاش می کنند آن را سیاسی جلوه دهند.

وی گفت: متاسفانه برخی افراد نظر دانشمندان و اندیشمندان غربی را تمام و کمال و بدون هیچ تردیدی می پذیرند و این نظرات را برای خود حجت می دانند اما به کلام امامان معصوم (علیهم السلام ) و اندیشمندان مسلمان آنچنان که شایسته است توجهی ندارند بنابراین ما باید تلاش کنیم از ترجمه محض علوم غربی به سمت استفاده از آموزه های اسلامی و نظرات اندیشمندان مسلمان نیز حرکت کرده و نظرات عالمان اسلامی جایگاه خود را پیدا کند.

وزیر علوم با اشاره به برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها گفت: برگزاری کرسیها فضای نقد، تضارب آرا و اندیشه ها و روحیه نقادی دانشجویان را تقویت و پویایی محیط دانشگاهی را افزایش می دهد و از توصیه های اکید مقام معظم رهبری است که تکلیف و وظیفه همه دانشگاهیان بر اجرای آن است.

وی تاکید کرد: ما از بیان نظرات مخالف و انتقادات استقبال می کنیم و آن را یک فرصت می دانیم اما دانشگاه را محل عناد با اسلام و نظام نمی دانیم.

وزیر علوم گفت: دانشگاه محل تضارب افکار و اندیشه ها است و نه تضارب افراد لذا باید فضای باز و آرام فراهم شود تا افراد اندیشه های خود را در یک فضای کاملا منطقی، سالم و بدون پرخاشگری و هیجانات ارائه کنند و دانشجویان بتوانند نظرات مختلف را بشنوند و خود قضاوت کنند.

وی افزود: آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی این بستر را فراهم کرده است و باید روسای دانشگاهها به معاونین فرهنگی تاکید کنند که این آیین نامه در دانشگاه اجرایی شود.

دانشجو اظهار داشت: مسئولین بدون اعمال سلیقه و براساس آیین نامه ابلاغ شده اجازه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی را بدهند و محیطی را فراهم کنند که طرفین گفتگو با کمال آرامش و امنیت نظرات خود را بیان کنند و اگر کسی بخواهد آرامش و نظم جلسات کرسی های آزاد اندیشی را برهم بزند باید طبق مقررات با او برخورد شود.

وی گفت: هیچ محدویتی برای استخدام اعضای هیئت علمی نداریم زیرا مجوزهای لازم اخذ شده است و با اعلام نیاز روسای دانشگاهها در خصوص اعضای هیئت علمی مورد نیاز و رشته های تحصیلی که کمبود هیئت علمی دارند نیازهای دانشگاهها برطرف می شود البته همانطور که قبلا هم اعلام شده است جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به صورت نیمه متمرکز و تنها با روش اعلام شده انجام می شود.

وی در خصوص کمبود کارشناس در برخی از دانشگاهها گفت: دانشگاههای شهرستانها می توانند از میان 1 هزار و 100 نفر کارمندی که داوطلب انتقال از مجموعه وزارت علوم، دانشگاهها و پژوهشگاههای شهر تهران به شهرستانها هستند از طریق هماهنگی با معاونت اداری مالی وزارت علوم کارشناسان مورد نیاز خود را تامین کنند.

وزیر علوم در خصوص نحوه پذیرش نیمه متمرکز دانشجویان دکترا نیز گفت: این روش شامل دوبخش جداگانه است که بخش اول آزمون کتبی و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود و بخش دوم نیز برعهده دانشگاه و مبتنی بر سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو و یا مصاحبه است که دانشگاهها و اساتید در بخش دوم می توانند نظرات علمی خود را اعمال کنند لذا دانشگاهها و اساتید مثل گذشته در انتخاب دانشجو نقش فعال و مهمی را دارند.

به گزارش مهر، در این نشست روسای دانشگاههای بجنورد، تحصیلات تکمیلی کرمان، صنعتی سیرجان، صنعتی ارومیه، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی سهند تبریز، کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز، کشاورزی و منابع طبیعی ساری، محقق اردبیلی، ملایر، هنر اصفهان، هنر اسلامی تبریز، صنعتی قم و مجتمع آموزش عالی ایرانشهر نیز دیدگاههای خود در مسایل کلان آموزش عالی و همچنین دانشگاه متبوع خود را با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان وی مطرح کردند.