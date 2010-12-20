مجلس مخالف ادغام وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش است

ضیاءاله اعزازی در گفتگو با خبرنگار مهر در بناب درخصوص بحث هایی مبنی بر ادغام وزارتخانه ها و شایعاتی درباره احتمال ادغام وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری گفت: به عنوان یک عضو این کمیسیون با این ادغام مخالف هستم چرا که وزارت آموزش و پرورش یک وزارتخانه مادر بوده و باید تقویت آنرا تقویت کرد.

نماینده مردم بناب در مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز جزو وزارتخانه های مادر کشور دانست و افزود: باید وزارتخانه هایی با یکدیگر ادغام شوند که تأثیر زیادی در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور نداشته و مردم نیز با آنها آشنایی ندارند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم با یکدیگر درکمیسیون رأی نخواهد آورد، تصریح کرد: ارزیابی شخصی بنده این است که کمیسیون آموزش نیز با ادغام این وزارتخانه ها مخالف است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات برنامه پنجم، دولت را موظف کردند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها را از طریق ادغام از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد، گمانه زنی ها در رابطه با وزارتخانه هایی که باید ادغام شوند، آغاز شد.