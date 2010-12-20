زمینه مورد نیاز برای احداث بیمارستان فردیس فراهم نشد

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: فردیس جمعیت قابل توجهی را در خود جای داده اما به تناسب این امر، برخی از امکانات رفاهی مورد نیاز در این منطقه هنوز ایجاد نشده است که این امر بر مشکلات می افزاید.

وی ادامه داد: جمعیت فردیس در حد یک شهرستان است و باید امکانات رفاهی به میزان و تناسب این جمعیت فراهم شود تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای مردم این منطقه باشیم و از مشکلات آنها بکاهیم.

این مسئول اضافه کرد: یکی از مهمترین نیازهای هر منطقه، نیازهای بهداشتی و درمانی است که بخشی از این نیازها به وسیله ایجاد و افزایش مراکز درمانی تامین می شود و باید همواره به ضرورتها و اولویتها در این زمینه توجه کافی داشته باشیم.

فردیس نیازمند افزایش امکانات درمانی است

وی خاطرنشان کرد: فردیس نیازمند افزایش امکانات درمانی است و احداث بیمارستان در این خصوص اهمیت فراوانی دارد و باید دستگاه ها در این خصوص تلاش کنند.

نماینده کرج در خانه ملت افزود: متاسفانه کلنگ بیمارستان فردیس هنوز زمین نخورده درحالیکه بارها در این خصوص به مردم منطقه قول داده ایم و آنها را امیدوار کرده ایم.

وی یادآور شد: باید در اسرع وقت، تکلیف این بیمارستان روشن شود و اگر احداث این بیمارستان، میسر نیست، بی جهت به مردم در این زمینه وعده ندهیم تا آنها نیز بی جهت دلخوش نشوند.

اکبریان افزود: باید تلاش کنیم که همه مصوبات عملی شود و همه دستگاه ها در این زمینه همکاری و تعامل خود را تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دهند.