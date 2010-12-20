احداث شهرک صنعتی نیاز ضروری ساوجبلاغ است

علی حدادی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شهرستان ساوجبلاغ یکی از شهرستان های مهم استان البرز است که با توجه به ظرفیتها و پتانسیل های بالای اقتصادی و کشاورزی آینده روشنی را برای این شهرستان رقم خواهد زد.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: در حال حاضر 600 کارخانه و واحد تولیدی در سطح شهرستان ساوجبلاغ فعالیت دارند که تعدادی از آنها در سطح ملی مطرح بوده و نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه داشته اند.

وی با اشاره به اینکه برای احداث این شهرک 800 هکتار زمین پیش بینی شده است، یادآور شد: در صورت احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ می توان علاوه بر رونق اقتصادی منطقه در جهت اشتغالزایی نیز گامهای اساسی برداشت.

وی گفت: حمایت از بخش صنایع و واحدهای تولیدی از محوری ترین اقداماتی است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

فرماندار ساوجبلاغ تاکید کرد: با راه اندازی شهرک صنعتی اشتهارد و ارائه تسهیلات لازم به صاحبان صنایع می توان برای تثبیت و ایجاد اشتغال برنامه ریزی های مناسب و مدونی انجام داد.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم بر اساس تمهیدات اندیشیده شده و تصویب این طرح در سفر سوم ریاست جمهوری شاهد رفع معضل بیکاری و حمایت از صاحبان صنایع باشیم.