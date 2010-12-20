به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمود تقیزاده داوری اظهار داشت: مراکز مذهبی زیادی اعم از مساجد، حسینیهها، انجمنهای اسلامی در خارج از کشور وجود دارند که در زمینههای تبلیغ دین اسلام، عاشورا و... فعالیت میکنند که از جمله آنها میتوان به مراکز اسلامی در لندن، هامبورگ، بحرین و هند اشاره کرد.
عضو هیئت علمی گروه شیعهشناسی دانشگاه قم با اشاره به اهمیت و جایگاه ایران در انتشار مذهب شیعه خاطرنشان کرد: مراکز تبلیغی که در سراسر جهان وجود دارد - صرفنظر از هرگونه نژاد و زبان - مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر ایدهها، نگرشها و آموزههایی که از مراکز دینی ایران برمیخیزد قرار میگیرند.
وی ادامه داد: اگر در این عرصه ما مدیریت خوبی داشته باشیم به طور قطع زمینههای وسیعی در جهان برای ایران میتواند به وجود آید.
رئیس پژوهشکده الهیات اجتماعی دانشگاه قم اظهار داشت: امروزه اشعار و کتابهایی که با موضوع محرم در کشور ما نگاشته شده در مجالس تبلیغی دیگر کشورها استفاده میشود، این روند تأثیر بسزایی در گسترش فرهنگ شیعی در سایر کشورها دارد و از برخی رفتارهای غیرعقلانی و خرافی که توجیه دینی، عقلی و شرعی ندارد و توسط برخی جریانهای خاص و محدود در جهان در ایام محرم ضبط و پخش میشود جلوگیری میکند.
وی واقعه عاشورا را جهانی خواند و گفت: در همه مجالس مذهبی سخن از امام حسین(ع) و قیام عاشورا وجود دارد، لیکن مسئلهای که باید بدان توجه شود نقلی است که از واقعه عاشورا میشود. بنابراین همه باید تلاش کنیم تا از قیام عاشورا در جهت تقویت آرمانهای انسانی در جهان استفاده کنیم چیزی که شیعیان در کمال تأسف علیرغم برخورداری از امکانات فراوان، در این زمینه کمتوجه بودند.
تقیزاده داوری:
شیعیان از قیام عاشورا برای تقویت آرمانهای انسانی در جهان استفاده کنند
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده الهیات اجتماعی دانشگاه قم گفت: همه باید تلاش کنیم تا از قیام عاشورا در جهت تقویت آرمانهای انسانی در جهان استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمود تقیزاده داوری اظهار داشت: مراکز مذهبی زیادی اعم از مساجد، حسینیهها، انجمنهای اسلامی در خارج از کشور وجود دارند که در زمینههای تبلیغ دین اسلام، عاشورا و... فعالیت میکنند که از جمله آنها میتوان به مراکز اسلامی در لندن، هامبورگ، بحرین و هند اشاره کرد.
نظر شما