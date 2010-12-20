بازیگر "ملاقات به یاد ماندنی" درگذشت

به گزارش مهر، پترسن در فیلم کلاسیک "ملاقات به یاد ماندنی" نقش نامزد کری گرانت را بازی کرده بود. پترسن از بازیگران کهنه‌کار تئاتر برادوی بود و پیش از نقش‌آفرینی در مقابل کری گرانت در فیلم "ماجرای به یاد ماندنی" در سال 1952 نقش هلن شرمن نمایشنامه محبوب "خارش هفت ساله " را روی صحنه برادوی اجرا کرده بود.

پترسن فعالیت حرفه‌ای بازیگری در تئاتر برادوی را از سال 1947 و با نمایش "دایره اسکاتلندی" آغاز کرد و پس ازآن در ده‌ها نمایشنامه از جمله "به دست آوردن یک میلیون دلار" و "کمدی رمانتیک" حضور داشت. این دو نمایشنامه هر کدام یک سال روی صحنه بودند.



پترسن از دهه 1940 تا 1990 در سینما و تلویزیون فعالیت داشت و در بیش از 100 فیلم و سریال به نقش آفرینی پرداخت.

