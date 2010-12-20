50 مقاله به همایش ملی عفاف و حجاب در سمنان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید مسجد سرایی ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری همایش ملی عفاف و حجاب در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: شش مقاله برتر توسط کمیته علمی همایش برای ارائه در این همایش انتخاب شده است.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه سمنان ادامه داد: کمیته علمی این همایش با دبیری معاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه سمنان و با حضور چند تن از اساتید برتر دانشگاه به داوری مقالات ارسال شده اقدام کرده است.

وی اظهار داشت: از شهرستان سمنان در حدود 10 مقاله و از دانشگاه سمنان چهار مقاله ارسالی برای همایش داشته ایم که شهرستان سمنان بیشترین مقالات ارسالی به این همایش داشته است.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه سمنان گفت: در راستای سیاستهای فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه نمایشگاه ها و همایش های متعددی با موضوعات متفاوت در حول محور حجاب و عفاف در دانشگاه های تحت پوشش با نظارت وزارت علوم در سال جاری برگزار می شود.

مسجد سرایی افزود: عنوان حقوقی و فقه ای حجاب و عفاف به دانشگاه سمنان اختصاص یافته است که بالا بردن سطح علمی دانشجویان در دو بعد فقه ای و حقوق شهروندی مسئله حجاب وعفاف از مهم ترین اهداف ما در این همایش است.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که مقوله ی حجاب علاوه بر آن که ریشه در آموزه های دینی ما دارد در مباحث اجتماعی و قضایی نیز از مولفه های مهم محسوب می شود.

دبیر همایش ملی حجاب و عفاف اضافه کرد: در این همایش سعی می شود تا ابعاد مختلف حقوقی حجاب اسلامی برای دانشجویان روشنگری شود تا با بالا بردن سطح بینش و بصیرت آنها بتوانیم شاهد ثمرات عینی و عملی آن در جامعه باشیم.

مسجد سرایی افزود: یکی از این ثمرات این است که جوان امروزی بتواند با پاسخ گویی به تصورات غلط برخی از افراد جامعه و نیز رفع ابهامات ذهن خود پوشش و حجابی مناسب با عرف جامعه و شرع برای خود برگزیند.

وی با بیان اینکه تا کنون در این دانشگاه همایش هایگوناگونی با موضوعاتی نظیر امر به معروف و نهی از منکر برگزار شده است، گفت: به طور تخصصی امسال دانشگاهسمنان برای اولین بار همایش حجاب و عفاف را در سطح ملی برگزار کرده است.