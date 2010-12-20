به گزارش خبرگزاری مهر، این تله فیلم داستان زندگی پیرمردی را روایت میکند که در اثر انفجار در کربلا، پسر و عروسش را از دست داده و تنها بازمانده خانواده که دختر بچهای شش ساله است در اثر یک اتفاق دچار فراموشی و شوک عصبی میشود.
در فیلم تلویزیونی "مرد خاک" حسین توشه، کاظم هژیرآزاد، حسین خانیبیک، زویا امامی، شهرام ابراهیمی، سعادت الله همتزاده، یعقوب غفاری، نازنین دل رابد، مهدی حسام ذاکری به ایفای نقش میپردازند.
این تله فیلم در 90 دقیقه برای پخش از یکی از شبکههای سراسری در استان چهارمحال و بختیاری تهیه و در اماکن مذهبی و گردشگری استان تصویربرداری میشود.
عوامل این پروژه عبارتند از تصویربردار: رضا دانشور، صدابردار: هادی معنویپور، تدوین: مهدی مهرنیا، نویسنده: محمدرضا شریفی، مدیر تولید: فاطمه حیدری و عکاس: ایوب خداوردیان.
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