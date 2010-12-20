ویژگی 5 داروی جدید آماده رونمایی در کشور/ رونمایی با حضور رئیس جمهور

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح خودکفایی دارویی در بخش های داروهای نوترکیب و ضد سرطان بوده است که که از میان حدود 15 دارو 4 دارو چهارشنبه رونمایی می شود.

قانعی اظهار داشت: فاکتور 7 نوترکیب برای بیماران هموفیلی، فاکتور 8 نوترکیب، داروی ضد سرطان به نام تریپتورلین و دارویی برای بیماران دارای مشکلات تنفسی با نام سالمترون از جمله این داروها هستند.

وی افزود: تولید فاکتور 7 اکنون در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارد و تنها تولید کننده آن در جهان کشور دانمارک است.

ردیف نام دارو کاربرد 1 فاکتور 7 نوترکیب از داروهای مورد نیاز برای بیماری هموفیلی 2 فاکتور 8 نوترکیب از داروهای مورد نیاز برای بیماری هموفیلی 3 تریپتورلین از داروهای درمان بیماریهای هورمونی 4 سالمترول از داروهای درمان بیماریهای تنفسی 5 لیتروزول و ریلوزول از داروهای درمان سرطان

به گزارش مهر، طرح خودکفایی دارویی کشور طرح مشترکی بر اساس اولویتهای تعریف شده در حوزه سلامت است که میان وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت می گیرد. ورود به فناوری داروهای منوکلونال آنتی بادی ها، داروهای نوترکیب، داروهای گیاهی و تجهیزات بسیار پیشرفته پزشکی از مهمترین این اولویتها است.