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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

جدول معرفی داروهای جدید ایران/

ویژگی 5 داروی جدید آماده رونمایی در کشور/ رونمایی با حضور رئیس جمهور

ویژگی 5 داروی جدید آماده رونمایی در کشور/ رونمایی با حضور رئیس جمهور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به رونمایی از داروهای جدید گفت: داروهایی که با حضور رئیس جمهور رونمایی می شوند در درمان بیماریهای سیستم تنفسی، ضد سرطان و بیماری های خونی کاربرد دارد.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح خودکفایی دارویی در بخش های داروهای نوترکیب و ضد سرطان بوده است که که از میان حدود 15 دارو 4 دارو چهارشنبه رونمایی می شود.

قانعی اظهار داشت: فاکتور 7 نوترکیب برای بیماران هموفیلی، فاکتور 8 نوترکیب، داروی ضد سرطان به نام تریپتورلین و دارویی برای بیماران دارای مشکلات تنفسی با نام سالمترون از جمله این داروها هستند.

وی افزود: تولید فاکتور 7 اکنون در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارد و تنها تولید کننده آن در جهان کشور دانمارک است. 

ردیف

نام دارو

کاربرد

1

فاکتور 7 نوترکیب

از داروهای مورد نیاز برای بیماری هموفیلی

2

 فاکتور 8 نوترکیب

از داروهای مورد نیاز برای بیماری هموفیلی

3

تریپتورلین

از داروهای درمان بیماریهای هورمونی

4

سالمترول

از داروهای درمان بیماریهای تنفسی
5 لیتروزول و ریلوزول از داروهای درمان سرطان

به گزارش مهر، طرح خودکفایی دارویی کشور طرح مشترکی بر اساس اولویتهای تعریف شده در حوزه سلامت است که میان وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت می گیرد. ورود به فناوری داروهای منوکلونال آنتی بادی ها، داروهای نوترکیب، داروهای گیاهی و تجهیزات بسیار پیشرفته پزشکی از مهمترین این اولویتها است.

کد مطلب 1213722

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