عبدی سرپرست اداره کل استاندارد استان البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طی حکمی از سوی نظام الدین برزگری، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، علی عبدی به عنوان سرپرست اداره کل استاندارد استان البرز منصوب شد.

همچنین به دنبال تشکیل استان البرز و تصویب چارت سازمانی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اداره کل استاندارد استان البرز فعالیت خود را آغاز کرده است.

مراسم معارفه علی عبدی، سرپرست اداره کل استاندارد استان البرز با حضور معاونان، مشاوران و مدیران کل سازمان استاندارد در محل سازمان استاندارد در کرج برگزار شد.

همچنین 42 نفر پرسنل شاغل در اداره کل مربوطه نیز در مراسم معارفه علی عبدی حضور داشتند.

اداره کل استاندارد البرز فعالیت خود را آغاز کرد

این اداره کل فعالیت رسمی خود را در کرج، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ساختمان شماره 16 آغاز کرده و از این پس به وظایف محوله خواهد پرداخت.

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در نزدیکی میدان استاندارد کرج قرار دارد و یک مرکز بسیار مهم کشوری محسوب می شود.