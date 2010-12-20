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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

فیروزآبادی:

در برخورد با منشاء تروریسم از حق مشروع خود استفاده می کنیم

در برخورد با منشاء تروریسم از حق مشروع خود استفاده می کنیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: کشور برادر پاکستان مورد توجه ایران است ولی ما در کنترل مرزها از حق مشروع خود استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به دنبال اقدام ضد انسانی و جنایت فجیع تروریست‌ها در به شهادت رساندن جمعی از هموطنان و عزاداران حسینی در چابهار، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی در جمع مدیران ستاد کل طی سخنانی اظهار کرد: کشور برادر پاکستان مورد توجه و تعامل و دوستی جمهوری اسلامی ایران است، اما متاسفانه تروریست‌ها را کنترل و منع نمی‌کند و اتفاقات تروریستی مناطق مرزی پاکستان، ما را به بازنگری در مسائل مربوط می‌خواند.

این عضو شورای عالی امنیت ملی کشور اضافه کرد: امروز انتقام خون شهیدان عزیز و به حق پیوسته را برای خود محفوظ می ‌دانیم و اگر پاکستان مانند سال‌های اخیر در کنترل و منع اقدامات تروریستی در مرزهای خود کوتاهی کند ما از حق مشروع خود استفاده خواهیم کرد.
کد مطلب 1213726

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