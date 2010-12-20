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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۶

کمبود بودجه نباید به دغدغه دستگاههای فرهنگی بدل شود

کمبود بودجه نباید به دغدغه دستگاههای فرهنگی بدل شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعتبار و بودجه نباید به دغدغه دستگاههای فرهنگی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سیف الله مطلبی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از حوزه هنری استان با انتقاد از برخی شیوه های توزیع بودجه افزود: لازم است بودجه های فرهنگی به صورت متمرکز باشد و از ابتدای سال بودجه دستگاههای فرهنگی مشخص شود تا برای آن برنامه ریزی کنند.

وی بیان کرد: نگاه ما این است که بودجه فرهنگی عادلانه تقسیم گردد و سهم همه مناطق استان در این بودجه دیده شود.

مطلبی اظهار داشت: دولت نهم و دهم توجه خاص به حوزه فرهنگ داشته و بودجه فرهنگی در این دولت با رشد فزاینده ای مواجه بوده است.

وی همچنین بیان داشت: حوزه هنری استان با کمترین امکانات، اقدامات و فعالیتهای فرهنگی خوبی انجام داده که می تواند برای جامعه مفید و موثر باشد.

مطلبی افزود: این اقدامات با برنامه ریزیهای اساسی می تواند در حل معضلات و مشکلات اجتماعی و فرهنگی که یا بر اثر تهاجم فرهنگی بیگانگان و یا غفلت در جامعه ایجاد شده، نقش اساسی داشته باشد.

وی بیان کرد: آگاهی دادن و ترویج باورهای دینی و هویت اسلامی و ایرانی و نهادینه کردن این باورها برای نشان دادن مسیر به جوانان، باید از سوی حوزه هنری و سایر دستگاههای فرهنگی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مطلبی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم دستگاهای فرهنگی در نظام مقدس جمهوری اسلامی سوق دادن جامعه به سمت تعالی است که باید در این خصوص به دو استراتژی مهم تعمیق باورهای دینی و اسلامی و هویت ایرانی توجه خاص داشت.

مطلبی بیان داشت: دشمن تلاش می کند که هویت ایرانی و اسلامی ما را که حاوی همه خصائص نیکوست از بین ببرد و بر این اساس باید این هویت ریشه دار و عمیق را که مورد تایید دین است، تعمیق بخشید.

وی عنوان کرد: احیای سنتهای دینی اسلامی و سنتهای دیرین ملی که با دین گره خورده است و احیای مفاخر ملی و مذهبی جهت الگوسازی برای جوانان باید مورد توجه قرار گیرد.

مطلبی همچنین یادآور شد: هنرمندان باید با توده مردم و لایه های زیرین جامعه ارتباط برقرار کنند و مشکلات آنها را بازگو کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: استعدادهای گمنامی در بخش فرهنگ و هنر در بین توده های مردم وجود دارد که باید شناسایی و کشف شوند و پرورش یابند.

مطلبی بر حل مشکل ساختمان حوزه هنری استان و همچنین حضور حوزه هنری در شورای فرهنگ عمومی استان تأکید کرد.

رئیس حوزه هنری استان نیز در این نشست نیز جذب و پرورش استعدادهای هنری و تولید هنر دینی را از وظایف اصلی حوزه هنری عنوان کرد و گفت: حوزه هنری در حوزه فرهنگ و هنر از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

رضا پارسیان نژاد افزود: هم اکنون شاخص ترین هنرمندان این استان در حوزه هنری مشغول فعالیت هستند و این دستگاه یکی از جوانترین دستگاههای اجرایی استان است.

وی بیان کرد: حضور مسئولین در بین هنرمندان امیدبخش و انرژی دهنده است و باعث تلاش مضاعف در انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری می شود.

پارسیان نژاد اظهار داشت: هم اکنون مشکل فضای فیزیکی و ساختمان یکی از اصلی ترین مشکلات حوزه هنری استان است که امیدواریم به همت مسئولان این مشکل رفع شود.

وی همچنین گفت: لازم است جلسات بررسی عملکرد دستگاههای فرهنگی برگزار شود و نقاط قوت و ضعف آنها در این جلسات مشخص گردد.

پارسیان نژاد در ادامه به بیان دستاوردهای فرهنگی و هنری حوزه هنری در سال جاری پرداخت و برگزاری جشنواره ادبی انتظار، جشنواره طنز مکتوب، تولید چندین نمایش جهت اجرای عمومی و شرکت در جشنواره ها، کسب مقام برتر در جشنواره تئاتر جوان ایرانی، تولید یک کاست موسیقی محلی، تهیه و تدوین کتاب "پایی که جا ماند"، آموزش بیش از 600 هنرجو در حوزه هنری و کسب مقام دوم استان در طرح اوقات فراغت، تولید فیلم مستند زندگی "شهید طیب" و برگزاری مستمر شب خاطره ها را برخی از برنامه های این حوزه در سال جاری عنوان کرد.

کد مطلب 1213727

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