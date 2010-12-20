راه اندازی سامانه 165 صدای پزشک توسط بهداری ناجا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مجیدی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی اظهارداشت: با توجه به گستردگی نیروی انتظامی در اقصی نقاط کشور و نیز محدودیت ارائه خدمات پزشکی به پرسنل ناجا و خانواده های آنها، سامانه 165 صدای پزشک از حدود یکسال و نیم پیش با همکاری فاوا در بهداری ناجا راه اندازی شد.



وی با اشاره به استقبال پرسنل و خانواده های آنها از این سامانه افزود: پرسنل نیروی انتظامی می توانند با شماره پنج رقمی و از طریق خط امین هر هفته شنبه ها از ساعت 9 الی 11 کارشناس تغذیه، چهارشنبه ها کارشناس روانشناسی، هر روز از ساعت 8 الی 13 پزشک عمومی و همچنین روز های دوشنبه پزشکان متخصص با این سامانه تماس و مشکلات و سوالات خود را مطرح کنند.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه این سامانه از هفته ناجا سال جاری کار خود را آغاز کرده ادامه داد: در حال حاضر متقاضیان از دور افتاده‌ترین پاسگاه نیروی انتظامی می‌توانند با خط امین 165 تماس بگیرند.



سردار مجیدی با بیان اینکه پرسنل و خانواده آنها در صورت عدم وجود خطوط امین می توانند از طریق خط شهری با این سامانه تماس بگیرند، گفت: به غیر از کارکنان و خانواده‌های نیروی انتظامی، شهروندان دیگر نیز در سراسر کشور می‌توانند با خط شهری63982165 تماس گرفته و با پزشکان ارتباط برقرار کنند.



این مقام مسئول ادامه داد: تماسهایی که در روزهای تعطیل گرفته می شود ضبط شده و کد رهگیری در اختیارتماس گیرنده قرار می گیرد، افراد می توانند پس از چند روز با تماس مجدد جواب سوال خود را دریافت کنند.



رئیس بهداری کل ناجا با اشاره به وجود مراکز درمانی در شهرستان ها، ارتباط پرسنل و خانواده های آنها با پزشکان از طریق ویدئو کنفرانس را از برنامه های توسعه سامانه صدای پزشک عنوان کرد و افزود: ابتدای این طرح در مراکز استانها و سپس در شهرستانها به اجرا در می آید.



وی پاسخگویی به سوالات پزشکی شهروندان و پرسنل ناجا از طریق ارسال پیامک را یکی دیگر از برنامه های بهداری ناجا در سال آینده اعلام کرد و افزود: به منظور توسعه سامانه 165 صدای پزشک و ارایه خدمات بهتر به پرسنل ناجا و شهروندان قصد داریم با راه اندازی این سیستم، تماس گیرندگان سوالات خود را از طریق پیامک ارسال و پاسخ خود را از این طریق دریافت کنند.

سردار مجیدی عنوان کرد: به طور متوسط روزانه حدود 25 تماس مستقیم تلفنی با این سامانه صورت می‌گیرد و 15 تن به صورت همزمان می‌توانند وارد صندوق پستی سامانه شده و پیام بگذارند.