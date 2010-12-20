11 کانون تخصصی در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی بیکی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: در سال 84 تعداد کانون های استان 50 کانون بود که در حال خاضر به150 کانون رسید.

وی اظهار داشت: بیشتر کانون ها در روستاها فعالیت دارند و برای ایجاد یک کانون باید درخواست از سوی هیئت امنای مسجد داده شود.

وی خاطرنشان کرد: فضای حداقل 15 متری در روستاها و 25 متر برای شهر ها و برای کتابخانه 50 متر در روستاها و 70 متر برای شهر ها در دست باشد و سطح تحصیلات مسئول کانون نیز باید لیسانس باشد.

بیکی گفت: سعی کانون بر برون سپاری فعالیت ها است، بطوری که دبیرخانه تنها سیاستگذار باشد و در طول سال با تفاهم نامه هایی که داریم برنامه ها را انجام می دهیم.

مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد گلستان به برنامه های برون استانی اشاره کرد و گفت: اردوی اندیشه های آسمانی به مشهد که 60 نفر از آقایان در آن شرکت کردند و 40 نفر از روحانیون نیز در اردوی سفیران اسمانی به قم فرستاده شدند، از جمله برنامه هاست.

بیکی افزود: در سفر رئیس جمهور توانستیم برای 30 باب کتابخانه تجهیزات بگیریم که شامل 120 میز و 484 صندلی که هفته گذشته اعطا شد و 13 هزار جلد کتاب عمومی، شش هزار جلد کتاب شعر و داستان، چهارهزار جلد کتبهای کمک آموزشی درسی و 300 قفسه که در خرداد اعطا شد.

وی گفت: دبیرخانه کانون مساجد 155 کانون دارد و هدف گذاری امسال دبیرخانه رسیدن به 220 کانون است و در طول سال سیاستهای کانون را دنبال می کنند.



مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد در ادامه گفت: همچنین دبیرخانه با دارا بودن 50 کتابخانه در پی اضافه کردن 30 کتابخانه دیگر تا پایان سال است.

وی در ادامه به عمده برنامه های سال جاری دبیرخانه اشاره کرد و گفت: یک مسئله ضروری که کانونها نیازمند آن هستند، آموزش است که زیر بنای فعالیتهای دیگر کانون است و برنامه ها معطوف به آن شده است.

وی یادآورشد: در بخشهایی چون، کامپیوتر که با فنی و حرفه ای تفاهم نامه امضاء شده، بخش سرود که مراکز هنری این بخش را بر عهده دارند، بخشهای تئاتر، عکاسی، تصویر برداری و کارگردانی که تفاهم نامه ای با حوزه هنری منعقد شده است.