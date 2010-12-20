درخشش گروه آئینی عزاداری سیاهکل در ویژه برنامه "خیمه ها و نجواها"

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، گروه تئاتر دیلمون دفتر فعالیتهای نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سیاهکل به سرپرستی محمود فرضی نژاد با اجرا در اولین اجتماع کشوری آئین های سنتی عزاداری و نواها و آواهای عاشورایی "خیمه ها ونجواها"خوش درخشید.

اجرای چاووش خوانی میدانی گیلان، اجرای نوایی به لحن خراسانی، مراسم گهواره حضرت علی اصغر (ع) و... از جمله آئین های بود که مورد توجه دوستداران اهل بیت (ع) قرار گرفت.

گروه گیلانی که به نمایندگی از این استان به این مراسم دعوت شده بود از اولین روز این اجتماع تا عاشورای حسینی برنامه های متنوع آئینی از جمله تعزیه خوانی، کرنانوازی، زاره زاره، چاووشی خوانی، شهادت نامه خوانی، قوم بنی اسد، شام غریبان و غربتی دیلمانی ‌اجرا کرد که مورد توجه مدعوین و مهمانان خارجی قرار گرفت.

هنرمندانی که در این گروه هنرنمایی کردند شامل محمود فرضی نژاد، سجاد دقیق، فریبرز حسین پور، رمضان علی امانی، گروه کرنا نوازی روستای ایشکا و گروه تعزیه خوانی علی اسمی است.

اجرای ویژه برنامه "خیمه ها ونجواها " با طراحی و مدیریت هنری رامین حیدری فاروقی که از 16 آذر ماه آغاز شد در شب عاشورا (شام غریبان) مقارن با 25 آذر ماه جاری در تالار وحدت پایان یافت.