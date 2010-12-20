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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

در سفر هیئت دولت؛

130 طرح پیشنهادی فرمانداری ساوجبلاغ بررسی می شود

130 طرح پیشنهادی فرمانداری ساوجبلاغ بررسی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ ازارائه و بررسی 130طرح پیشنهادی در قالب فعالیتهای فرهنگی این شهرستان در سفرسوم رئیس جمهور به استان البرز خبر داد.

علی حدادی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهردرکرج اظهار داشت: این  طرحها در قالب فعالیتهای فرهنگی شهرستان ازجمله احداث، تجهیز و توسعه کتابخانه های عمومی شهرستان، احداث مجتمع های فرهنگی و کانونهای مختلف فرهنگی - هنری ارائه شده است.

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن دستاوردهای سفر ریاست جمهوری  در دور اول و دوم به این شهرستان افزود: تکمیل بیمارستان 96 تختخوابی امام  جعفر صادق (ع)، گاز رسانی به بیش از 50 روستای شهرستان و احداث و بهره برداری از چندین سالن ورزشی ازجمله دستاوردهای سفر اول و دوم ریاست جمهوری به این شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: احداث ورزشگاه 50 هزار نفری، احداث مجتمعهای بزرگ فرهنگی - تفریحی، احداث بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد و احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ از جمله طرحهای عمرانی پیشنهادی برای سفر سوم رئیس جمهور به این شهرستان است.

فرماندار ساوجبلاغ همچنین طرحهایی در زمینه های مختلف آب و فاضلاب، احداث تصفیه خانه و چندین طرح بخش کشاورزی را از دیگر طرح های پیشنهادی اعلام کرد که تحقق آنها می تواند نقش بسزایی در توسعه وآبادانی این شهرستان داشته باشد.

کد مطلب 1213731

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