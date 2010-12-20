130 طرح پیشنهادی فرمانداری ساوجبلاغ بررسی می شود

علی حدادی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهردرکرج اظهار داشت: این طرحها در قالب فعالیتهای فرهنگی شهرستان ازجمله احداث، تجهیز و توسعه کتابخانه های عمومی شهرستان، احداث مجتمع های فرهنگی و کانونهای مختلف فرهنگی - هنری ارائه شده است.

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن دستاوردهای سفر ریاست جمهوری در دور اول و دوم به این شهرستان افزود: تکمیل بیمارستان 96 تختخوابی امام جعفر صادق (ع)، گاز رسانی به بیش از 50 روستای شهرستان و احداث و بهره برداری از چندین سالن ورزشی ازجمله دستاوردهای سفر اول و دوم ریاست جمهوری به این شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: احداث ورزشگاه 50 هزار نفری، احداث مجتمعهای بزرگ فرهنگی - تفریحی، احداث بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد و احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ از جمله طرحهای عمرانی پیشنهادی برای سفر سوم رئیس جمهور به این شهرستان است.

فرماندار ساوجبلاغ همچنین طرحهایی در زمینه های مختلف آب و فاضلاب، احداث تصفیه خانه و چندین طرح بخش کشاورزی را از دیگر طرح های پیشنهادی اعلام کرد که تحقق آنها می تواند نقش بسزایی در توسعه وآبادانی این شهرستان داشته باشد.