پیاز ارزان شد

مجید خلیلی خشنود در گفتگو با مهر درباره کمبود پیاز در بازار و گرانی این محصول گفت: در تولید پیاز و سیب زمینی هیچ مشکلی نداریم و این محصول بیش از نیاز در کشور تولید شده است.

وی افزود: علت گرانی و کمیابی این محصول هم باید از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان پیگیری شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران هم در این باره در گفتگو با مهر گفت: دلیل گرانی پیاز در 2 روز گذشته دیرکرد در زمان ورود این محصول به تهران بود که از روز گذشته هم قیمتها کاهش یافته است.

حسین مهاجران تصریح کرد: عرضه پیاز در بازار مشکلی ندارد اما در تهران به دلیل جمعیت زیاد اگر محصولی یک روز دیرتر به بازار برسد، گران می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه قیمت این محصول کاهش یافته و به قیمت روزهای قبل نزدیک شده است، گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم پیاز در بازار 600 تا 620 تومان است.

در روزهای گذشته قیمت هر کیلوگرم پیاز در میدان میوه و تره بار تهران به 750 تومان رسیده بود.