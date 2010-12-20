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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

اخبار تلویزیون/

مستند "دور از وطن" در شبکه سحر تهیه می‌شود

مجموعه مستند روایی "دور از وطن" به تهیه‌کنندگی زینب محموده و کارگردانی نصرت صدر میلانی برای پخش از سیمای بوسنیایی شبکه جهانی سحر در حال تولید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند روایت آشنایی یک دانشجوی بوسنیایی مقیم ایران و همسرش با جلوه‌هایی از فرهنگ، آداب و رسوم، ادبیات و میراث معنوی ایران زمین است. در بخش‌های دیگری از این مجموعه زندگی، شخصیت و حضور آثار علمی ابن سینا دانشمند ایرانی در دانشگاهها و مراکز علمی معتبر اروپایی پرداخت می‌شود. مستند "دور از وطن" در 13 قسمت تهیه می‌شود. 
 
- پخش سری دوم مجموعه مستند "دریچه" بهمن ماه امسال از سیمای بوسنیایی شبکه جهانی سحر آغاز می‌شود. این مستند در 14 قسمت به تهیه‌کنندگی زینب محموده تهیه شده است. "دریچه" به دستاوردها و پیشرفت‌های علمی نوین ایران می‌پردازد.
 
- سری دوم مجموعه "همراز" به کارگردانی فرهاد جم و تهیه‌کنندگی علیرضا سپهرین اول دی ماه کلید می‌خورد. این مجموعه برای شبکه آموزش تهیه می‌شود و برگرفته از مسائل اخلاقی جامعه روز است.
کد مطلب 1213733

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