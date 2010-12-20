نمایندگان آیت الله مکارم شیرازی به چابهار اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، برای ابراز همدردی و عرض تبریک و تسلیت به خانواده شهدای اخیر شهرستان چابهار و عیادت از مجروحان هیئتی از طرف دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی به همراهی فرزند ایشان، حجت الاسلام محی الدین مکارم به آن منطقه اعزام شدند.



این هیئت از تمام خانواده‌های شهدا که ساکن چابهار بودند دیدن کردند سپس از مجروحان در بیمارستان عیادت نموده و سلام مخصوص آیت الله مکارم شیرازی را به همه خانواده های شهدا و مجروحان تقدیم داشتند.

