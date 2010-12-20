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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

جهت‌ دیدار خانواده آسیب‌دیدگان

نمایندگان آیت الله مکارم شیرازی به چابهار اعزام شدند

نمایندگان آیت الله مکارم شیرازی به چابهار اعزام شدند

قم - خبرگزاری مهر: هیئت اعزامی آیت الله مکارم با خانواده شهدا و مجروحان حادثه تروریستی اخیر چابهار دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، برای ابراز همدردی و عرض تبریک و تسلیت به خانواده شهدای اخیر شهرستان چابهار و عیادت از مجروحان هیئتی از طرف دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی به همراهی فرزند ایشان، حجت الاسلام محی الدین مکارم به آن منطقه اعزام شدند.

این هیئت از تمام خانواده‌های شهدا که ساکن چابهار بودند دیدن کردند سپس از مجروحان در بیمارستان عیادت نموده و سلام مخصوص آیت الله مکارم شیرازی را به همه خانواده های شهدا و مجروحان تقدیم داشتند.
 

کد مطلب 1213734

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