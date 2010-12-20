شهید چهار ساله تاسوعای خونین چابهار تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، این طفل خردسال که از ناحیه سر و گردن مورد اصابت ترکش قرار گرفته و به مدت پنج روز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام علی (ع) چابهار بستری بود، به رغم تلاش بی وقفه پزشکان صبح دیروز به شهادت رسید.

پدر، مادر، خواهر و برادر این کودک چهار ساله نیز در حادثه تروریستی چابهار مجروح شده بودند که پس از درمان و بهبودی از بیمارستان ترخیص شدند.

پیکر این کودک چهار ساله به دلیل علاقه شدیدش به دریا بعد از ترخیص از بیمارستان، به کنار ساحل بندر چابهار انتقال یافت و روح مطهرش باگذاشتن بدن او بر روی ماسه های دریای عمان، آرام گرفت.

سپس پیکر این کودک معصوم، به منزل پدری واقع در پیکره مسکونی منطقه آزاد منتقل و با حزن و اندوه کارکنان منطقه آزاد و اقشار مختلف مردم شهرستان چابهار برای انتقال و خاکسپاری در زابل تا فرودگاه کنارک تشییع شد.

اقدام تروریستی تاسوعای خونین در میدان شهدای چابهار حدود 130 نفر از اهالی شیعه و سنی این شهرستان را هنگام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) شهید و مجروح کرد.