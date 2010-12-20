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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

شهید چهار ساله تاسوعای خونین چابهار تشییع شد

شهید چهار ساله تاسوعای خونین چابهار تشییع شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: پیکر پاک کودک چهار ساله شهید علی صیاد که روز گذشته بر اثر شدت جراحت وارده در بیمارستان به خیل شهدا پیوست باعبور از ساحل دریا تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، این طفل خردسال که از ناحیه سر و گردن مورد اصابت ترکش قرار گرفته و به مدت پنج روز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام علی (ع) چابهار بستری بود، به رغم تلاش بی وقفه پزشکان صبح دیروز به شهادت رسید.

پدر، مادر، خواهر و برادر این کودک چهار ساله نیز در حادثه تروریستی چابهار مجروح شده بودند که پس از درمان و بهبودی از بیمارستان ترخیص شدند.

پیکر این کودک چهار ساله به دلیل علاقه شدیدش به دریا بعد از ترخیص از بیمارستان، به کنار ساحل بندر چابهار انتقال یافت و روح مطهرش باگذاشتن بدن او بر روی ماسه های دریای عمان، آرام گرفت.

سپس پیکر این کودک معصوم، به منزل پدری واقع در پیکره مسکونی منطقه آزاد منتقل و با حزن و اندوه کارکنان منطقه آزاد و اقشار مختلف مردم شهرستان چابهار برای انتقال و خاکسپاری در زابل تا فرودگاه کنارک تشییع شد.

اقدام تروریستی تاسوعای خونین در میدان شهدای چابهار حدود 130 نفر از اهالی شیعه و سنی این شهرستان را هنگام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) شهید و مجروح کرد.

کد مطلب 1213735

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