ترانزیت کشور ظرفیت درآمدزایی بیشتر از نفت را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی امروز دوشنبه در همایش ملی ترانزیت در مسیر توسعه با تاکید بر اینکه پیشرفت و تحول در بخش حمل و نقل و ترانزیت نیازمند ایجاد زیرساختها و بسترسازی لازم است، گفت: دولت هم اکنون درحال تجهیز پایانه ها ، بنادر و گمرکات کشور است و اهتمام دارد با ایجاد زیرساختهای لازم ایران را در رده کشورهای برتر جهان در بخش حمل و نقل و ترانزیت قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور ایجاد اشتغال، برقراری ارتباط با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه و درآمد زایی فراوان را از جمله مزیت های فعال سازی ترانزیت کشور برشمرد و گفت: امروز تحول بزرگی در ترانزیت کشور در حال شکل گیری است و دولت سرمایه گذاری های فراوانی در این بخش داشته است و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد رشد و پیشرفت در بخش ترانزیت و حمل و نقل باشیم.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران اظهار داشت: ایران در واقع چهارراه ارتباطی و پل اتصال بسیاری از مسیرهای ترانزیتی جهان است که با فعال سازی ظرفیتها و استعدادهای کشور همچون اتصال راه های مواصلاتی و خطوط ریلی کشور، شبکه گسترده ای ایجاد خواهد شد که موجب تحولی بزرگ در ترانزیت شده و به تبع آن اشتغالزایی و درآمد فراوانی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

رحیمی در ادامه از وزارت راه و ترابری و دست اندرکاران ترانزیت و حمل و نقل کشور خواست با برگزاری همایشهای تخصصی در داخل و خارج کشور موقعیت بسیار ارزشمند و بی نظیر ایران را در سطح جهان معرفی کنند و از این طریق زمینه های سرمایه گذاری و ترقی در بخش ترانزیت را فراهم نمایند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز مرحله اجرایی قانون هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: با اجرای این قانون به زودی شاهد تحولات و انقلاب اقتصادی در کشور خواهیم بود که موجب رفاه همگان خواهد شد.

رحیمی ادامه داد: هم اکنون در کشور بخش عمده ای از نفت و گاز تولیدی در داخل کشور به مصرف می رسد و بخش کمی از آن صرف هزینه های عمرانی می شود که اگر قرار بود همین روند ادامه پیدا کند تا چند سال آینده نفت و گازی برای صادرات نداشتیم و مجبور بودیم همه آن را در کشور مصرف کنیم اما رییس جمهور اجرای این طرح بزرگ که حاصل آن نجات اقتصاد کشور است را با شجاعت به عهده گرفت و با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها کشور وارد مرحله جدیدی از رونق اقتصادی می شود.