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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

رحیمی :

ترانزیت کشور ظرفیت درآمدزایی بیشتر از نفت را دارد

ترانزیت کشور ظرفیت درآمدزایی بیشتر از نفت را دارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران با ظرفیتهای فراوان در بخش ترانزیت و حمل و نقل می تواند درآمدی بیش از درآمد حاصل از نفت در بخش ترانزیت داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی امروز دوشنبه در همایش ملی ترانزیت در مسیر توسعه با تاکید بر اینکه پیشرفت و تحول در بخش حمل و نقل و ترانزیت نیازمند ایجاد زیرساختها و بسترسازی لازم است، گفت: دولت هم اکنون درحال تجهیز پایانه ها ، بنادر و گمرکات کشور است و اهتمام دارد با ایجاد زیرساختهای لازم ایران را در رده کشورهای برتر جهان در بخش حمل و نقل و ترانزیت قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور ایجاد اشتغال، برقراری ارتباط با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه و درآمد زایی فراوان را از جمله مزیت های فعال سازی ترانزیت کشور برشمرد و گفت: امروز تحول بزرگی در ترانزیت کشور در حال شکل گیری است و دولت سرمایه گذاری های فراوانی در این بخش داشته است و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد رشد و پیشرفت در بخش ترانزیت و حمل و نقل باشیم.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران اظهار داشت: ایران در واقع چهارراه ارتباطی و پل اتصال بسیاری از مسیرهای ترانزیتی جهان است که با فعال سازی ظرفیتها و استعدادهای کشور همچون اتصال راه های مواصلاتی و خطوط ریلی کشور، شبکه گسترده ای ایجاد خواهد شد که موجب تحولی بزرگ در ترانزیت شده و به تبع آن اشتغالزایی و درآمد فراوانی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

رحیمی در ادامه از وزارت راه و ترابری و دست اندرکاران ترانزیت و حمل و نقل کشور خواست با برگزاری همایشهای تخصصی در داخل و خارج کشور موقعیت بسیار ارزشمند و بی نظیر ایران را در سطح جهان معرفی کنند و از این طریق زمینه های سرمایه گذاری و ترقی در بخش ترانزیت را فراهم نمایند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز مرحله اجرایی قانون هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: با اجرای این قانون به زودی شاهد تحولات و انقلاب اقتصادی در کشور خواهیم بود که موجب رفاه همگان خواهد شد.

رحیمی ادامه داد: هم اکنون در کشور بخش عمده ای از نفت و گاز تولیدی در داخل کشور به مصرف می رسد و بخش کمی از آن صرف هزینه های عمرانی می شود که اگر قرار بود همین روند ادامه پیدا کند تا چند سال آینده نفت و گازی برای صادرات نداشتیم و مجبور بودیم همه آن را در کشور مصرف کنیم اما رییس جمهور اجرای این طرح بزرگ که حاصل آن نجات اقتصاد کشور است را با شجاعت به عهده گرفت و با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها کشور وارد مرحله جدیدی از رونق اقتصادی می شود.

کد مطلب 1213736

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