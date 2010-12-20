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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

از پنجم دی‌ماه/

نمایش "باغ مرگ" در ایرانشهر اجرا می‌شود

نمایش "باغ مرگ" در ایرانشهر اجرا می‌شود

نمایش "باغ مرگ" به کارگردانی سیامک احصایی، از یکشنبه پنجم دی‌ماه در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "باغ مرگ" نوشته آتیلا پسیانی و کارگردانی سیامک احصایی، از یکشنبه پنجم دی‌ماه، ساعت 20:30 در تماشاخانه استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

طراحی صحنه و لباس این نمایش بر عهده احصایی و موسیقی متن آن را آنکیدو دارش ساخته است. فاطمه نقوی، شبنم مقدمی، پانته‌آ پناهی‌ها، محمدرضا حسین‌زاده، ستاره پسیانی، برزو ارجمند و رضا حداد بازیگران این نمایش هستند.

"باغ مرگ" در بیست وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نامزد دریافت چهار جایزه در بخش‌های طراحی صحنه و لباس، نمایش‌نامه‌نویسی، کارگردانی و بهترین نمایش شده بود.لیلا مُدُن‌پور، آرش فصیح دستیاران کارگردان، مهدی بوسلیک و مسعود انعامی مدیران صحنه، طراح پوستر و بروشورکسری عابدینی دیگر عوامل این نمایش هستند.

قیمت بلیت این نمایش پانزده هزار تومان است. دانشجویان می‌توانند از یکشنبه تا چهارشنبه با ارائه کارت دانشجوییِ معتبر، بلیت این نمایش را با تخفیف دانشجویی ده هزار تومان تهیه کنند.

کد مطلب 1213738

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