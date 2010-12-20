حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص برگزاری تمرین امروز سرخپوشان گفت: از قبل برنامه‌ریزی شده بود که تمرین امروز برگزار شود و من بر این اساس در تمرین حضور پیدا کردم و مراحل آماده سازی تیم را زیر نظر گرفتم. تمرین امروز باید انجام می شد.

"با توجه به استعفای علی دایی از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس آینده حسین عبدی در این تیم چه می شود؟"، وی در این خصوص به مهر گفت: بعدازظهر امروز یک جلسه در باشگاه پرسپولیس برگزار می شود که در این جلسه شرایط ادامه همکاری آقای دایی مشخص خواهد شد. آنچه مشخص است، علی دایی هنوز رسما از پرسپولیس نرفته که من بخواهم در مورد ماندن یا رفتن حرفی بزنم.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس که از او به عنوان گزینه موقت هدایت این تیم نام برده می شود، در این خصوص واکنش جالب توجهی داشت. او گفت: پرداختن به این مسائل درست نیست. الان وقت این حرف‌ها نیست. امروز باید به پرسپولیس کمک کنیم تا این تیم اوج بگیرد.

عبدی در خصوص شعارهای تماشاگران و هواداران پرسپولیس که بخشی از آنها متوجه او بوده است، گفت: تماشاگران ما تا به امروز هم در حق همه ما شکیبایی و صبوری به خرج داده‌اند. من فکر نمی کردم آنها تا این قدر صبور باشند. آنها حق دارند از شرایط موجود ناراضی باشند و شعار بدهند و ما باید تلاش کنیم تا تیم به گونه‌ای بازی کند که تماشاگران می خواهند.