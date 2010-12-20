اسباب بازی در شکل گیری شخصیت کودک نقش دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید قادری صبح دوشنبه در نشست خبری در بیرجند، اظهار داشت: در این راستا سیاست گذاری و برنامه ریزی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه ارائه تولیدات مناسب در زمینه رشد شخصیت کودکان بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این کانون جهت ساخت اسباب بازیها گرایش ها و دسته بندی خاصی مد نظر قرار دارد، افزود: حوزه فرهنگی، دین و مذهب، سنت و نوع پوشش، هنر و مهارت در تولیدات مورد توجه است.

اسباب بازی کالای فرهنگی هر کشور است

طراح عروسکهای دارا و سارا اسباب بازی را کالای فرهنگی هر کشور دانست و تصریح کرد: فرهنگی ترین کالا عروسکها هستند که تاثیر گذاری آن در ایجاد جریانات فکری و شخصیتی کودکان انکار ناپذیر است.

قادری با اشاره به اینکه در سال 1375 پس از آسیب شناسی ها در حوزه بازی و سرگرمی ضرورت های فرهنگی جامعه مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: این آسیب شناسی مسئولین امر را به سمت طراحی و ساخت عروسکهایی متناسب با ویژگیهای بومی و فرهنگی سوق می دهد که عرسکهای دارا و سارا از این نمونه هستند.

وی با بیان اینکه تا قبل از ساخت عروسک دارا و سارا تمامی عروسک های موجود واردات بودند و این یک معضل و آسیب بزرگ برای کشور مطرح بود، عنوان کرد: نسل اول عروسک های دارا و سارا در سال 81 وارد بازار کشور شد که استقبال خوبی از این جریان فرهنگی شده است.

به گفته وی در خصوص صادارات عروسک دارا و سارا تاکنون اقدام نشده، اما هر ساله تعداد زیادی از این عروسک ها به عنوان سوغات به کشورهای خارجی ارسال می شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه عروسک ها در جریانات فکری کودکان بسیار موثر است، واردات عروسک موجب بروز فرهنگ غیر خودی در بین کودکان کشور می شود.

قادری در خصوص قیمت عروسک های دارا و سارا، اظهار داشت: با توجه به کیفیت، نوع و پوشش این عروسک ها دارای قیمت متعادل جهانی هستند.

عروسک عمو نوروز، نوروز90 به بازار می آید

وی از ورود عروسک عمو نوروز به بازار در سال جدید خبر داد و گفت: طراحی و ساخت این عروسک از سال 1385 آغاز شده که در نوروز سال 90 وارد دنیای کودکان خواهد شد.

مدیر سرگرمی ‌های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با بیان اینکه در کشورهای اسلامی عروسک های دارا و سارا بسیار شناخته شده هستند، یادآور شد: همراه کاروان آزادی غزه هزار عدد از این عروسک ها برای دختران اسیر شده غزه ارسال شده است.