امیر قطر با پیامی ویژه به تهران سفر کرد/ ایران و عربستان نزدیکتر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر پیش از ظهر امروز طی سفری چند ساعته وارد تهران شد و با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کرد.

امیر قطر بعد از دیدار با احمدی نژاد به سفر رسمی خود در تهران پایان داد و مورد بدرقه احمدی نژاد قرار گرفت.

عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه در رابطه با سفر امیر قطر به ایران به خبرنگار مهر گفت: این سفر پنجمین سفر امیر قطر به ایران در دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد است و در پاسخ به سفر رئیس جمهور صورت گرفت و رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون 5 بار به دوحه سفر کرده است.

وی هدف از سفر امیر قطر به ایران را رایزنی پیرامون تحولات منطقه ای و بین المللی عنوان کرد.

با این حال خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد امیر قطر در سفر کوتاه مدت خود به تهران حامل پیامی ویژه برای رئیس جمهور کشورمان بوده است.

احمدی نژاد رمضان گذشته سفری چند ساعته به دوحه داشت که طی آن پیامی را از طریق امیر قطر به پادشاه عربستان ارسال کرد و بلافاصله بعد از بازگشت احمدی نژاد به تهران، امیر قطر عازم عربستان شد. گفته می شود امیر قطر در سفر به تهران پاسخ نامه احمدی نژاد به پادشاه عربستان را ارائه داده است.

احمدی نژاد در یکی دو ماه گذشته چند مرتبه به صورت تلفنی در موضوعات مختلف، از جمله در آستانه سفرش به لبنان با پادشاه عربستان گفتگو کرده بود و در آخرین مرتبه دو هفته قبل بعد از وخامت حال پادشاه عربستان تلفنی جویای حال او شد.

کارشناسان معتقدند تحولات منطقه ای، به خصوص مسائل فلسطین و لبنان و لزوم نزدیکی کشورهای اسلامی در مواجهه با توطئه های تفرقه افکنانه محور رایزنی های ایران با سران کشورهای منطقه از جمله قطر و عربستان است.

دکتر علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه در آئین معارفه اش که شنبه برگزار شد از دراولویت قرار داشتن توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و اسلامی به خصوص عربستان خبر داده بود که این اظهارات بلافاصله با واکنش مثبت مقامات کشورهای عربی از جمله کویت روبرو شد.