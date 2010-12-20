کالاهای اساسی در خراسان شمالی ذخیره سازی شده است

محمد رضا کفاشی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اشاره به اینکه این ذخیره سازی عمدتا در بخش کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم استان صورت گرفته است اظهار داشت: همه نیازهای استان به کالاهای اساسی در صورت هرگونه مشکل در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تا چندین ماه تامین شده است.

وی یکی از مهمترین ماموریتهای بازرگانی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها را کنترل و نظارت بر بازار بیان کرد و تصریح کرد: سازمان بازرگانی خراسان شمالی به این منظور علاوه بر اجرای گشتهای مختلف نظارت، نشستهای هفتگی تنظیم بازار خراسان شمالی را انجام می دهد.



کفاشی همچنین بر اعلام وضعیت موجودی انبارهای شرکتهای پخش در خراسان شمالی تاکید کرد و افزود: عدم اعلام وضعیت انبارهای موادغذایی براساس دستورالعملها تخلف محسوب می‌شود.



رئیس سازمان بازرگانی خراسان شمالی گفت: همه شرکتها مکلف هستند تا ضمن اعلام محل انبار، وضعیت و میزان موجودی را هر 15 روز یکبار به سازمان بازرگانی خراسان شمالی منعکس کنند.



این مسئول ادامه داد: در استان خراسان شمالی 21 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب ساماندهی شده و 14هزار واحد صنفی ملت کارت دریافت کرده اند که تمام خدمات ارایه شده به این واحدها از طریق ملت کارت انجام می شود.



وی افزود: از طریق ملت کارت تمام خرید و فروش این واحدهای صنفی تحت کنترل بوده و انتخابات این واحدها نیز از این طریق انجام می شود.



رئیس سازمان بازرگانی در خراسان شمالی ایجاد فروشگاههای بزرگ زنجیره ای را از دیگر فعالیتهای بازرگانی استان در امر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دانست.



به گفته وی در استان خراسان شمالی 12فروشگاه بزرگ مجوز فعالیت گرفته و20 تعاونی مصرف نیز برای این امر ساماندهی شده اند.



رئیس سازمان بازرگانی خراسان شمالی با اشاره به اینکه 141 شرکت تولیدی و صنعتی و 700 نوع کالا تولیدی استان دارای ایران کد شده اند، گفت: ساماندهی 700 بنگاه مشاور املاک این خطه نیز از دیگر فعالیتهای ساماندهی سازمان در امر هدفمند کردن یارانه ها است.



کفاشی ادامه داد: برای مقابله و برخورد با گرانفروشان و محتکران احتمالی در خراسان شمالی علاوه بر ساماندهی 60 گروه بازرسی و نظارتی این سازمان، اداره کل تعزیرات حکومتی استان نیز برای تسریع در برخورد با متخلفان فعال شده است.



وی گفت: برای خرید میوه نوروزی با قیمت مصوب وزارت بازرگانی نیز اقداماتی صورت گرفته و سیب مورد نیاز در صورت توافق با باغداران استان از آنها خریداری و ذخیره سازی می شود.



رئیس سازمان بازرگانی در خراسان شمالی افزود: سیب خریداری شده از سوی بخش خصوصی باید در آستانه سال نو با قیمت هشت تا 11 هزار ریال در هر کیلوگرم در اختیار شهروندان قرار گیرد.



وی افزود: در حال حاضر سازمان بازرگانی خراسان شمالی آمادگی خرید دو هزار تن سیب برای شب عید را دارد که یکهزار تن آن به مصرف داخلی و مابقی در سایر استانها توزیع خواهد شد.



کفاشی گفت: سازمان بازرگانی خراسان شمالی براساس توافق با باغداران استان مازندران دو هزار تن پرتقال برای مصرف شب عید را نیز خریداری و ذخیره سازی کرده است.



