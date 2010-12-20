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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

جشنواره "وقف چشمه همیشه جاری"در همدان برگزار می شود

جشنواره "وقف چشمه همیشه جاری"در همدان برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان از برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی هنری "وقف چشمه همیشه جاری" در استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت ‌الاسلام محمد صالحی در این خصوص گفت: این جشنواره شامل مسابقات فرهنگی، هنری، نشست ها، همایش ها و آموزش و نمایشگاه در استان همدان برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره با هدف ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف، ایجاد نگرش جدید به وقف از جنبه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و معرفی سنت حسنه وقف و آثار و برکات آن برگزار می شود.

حجت‌ الاسلام محمد صالحی اظهار داشت: تشویق و تجلیل از خالقان آثار برتر حوزه های هنری، ادبی و علمی در موضوع وقف، نشان دادن ثمرات و برکات عینی وقف در جامعه، اطلاع رسانی و ارائه عملکرد سازمان اوقاف و پاسخگویی به سئوالات، شبهات و مسائل مربوط به وقف از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش مسابقات فرهنگی و هنری، آموزش و برگزاری نمایشگاه ها در هفته وقف برگزار می شود، افزود: بخش مسابقات فرهنگی و هنری شامل کتاب، مقاله، پایان نامه، شعر و ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، عکاسی، فیلم و فیلم نامه است.

حجت ‌الاسلام محمد صالحی اضافه کرد: در بخش آموزش جشنواره شامل نشست ها و همایش با مسئولین، آموزش احکام و قوانین وقف برای خانواده اوقاف، متولیان، واقفین، مستاجران، هیئت امنا بقاع متبرکه و مساجد از برنامه های این بخش است.

وی ادامه داد: نشست با مسئولان و اساتید حوزه های علمیه، مبلغان، مسئولان و مدیران استانی و شهرستانی، همایش های تبلیغی و ترویجی با موضوع وقف در دانشگاهها، مدارس و مردم نیز در این جشنواره برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان خاطرنشان کرد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام می توانند به ادارات اوقاف و امور خیریه در استان همدان مراجعه کنند.

کد مطلب 1213749

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