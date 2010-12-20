طرح تفصیلی جدید شهر تهران از ابتدای سال 90 اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر کرمی صبح امروز 29 آذر ماه در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی 1888، با اشاره به تصویب طرح تفصیلی جدید شهر تهران گفت : این طرح در شورای اسلامی شهر تا مراحل نهایی به تصویب رسیده و هم اکنون قابلیت ارائه به کمیسیون ماده 5 را داراست و بعد از تصویب در این کمیسیون برای اجرا ابلاغ می شود.

وی افزود : این طرح دارای بیش از 400 شیت نقشه است که با مشارکت حداکثری همه دستگاه های ذی نفع تهیه شده است.

کرمی خاطر نشان کرد : در بیشتر کشورهای دنیا بیش از 60 سال است که طرح های راهبردی – ساختاری اجرا می شود، اما در کشور ما این نخستین طرحی است که به این صورت تهیه شده و اجرا خواهد شد ، چراکه پیش از از این همه طرح ها کالبدی بوده و بر اساس پلاک کاربری آن مشخص می شد.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت : یکی از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت این بود که عده ای محدودی می دانستند که در کجای شهر قرار است چه اتفاقی در زمینه اجرای طرح ها بیفتد و همین موجب ایجاد یک رانت اطلاعاتی شده بود، اما با اجرای طرح تفصیلی و به دستور شهردار تهران این طرح در معرض دید همه شهروندان قرار می گیرد و هر شهروند می داند که ملک خود در چه پهنه ای است و می تواند چه کاربری داشته باشد.

کرمی با بیا این که طرح تفصیلی تهران در محیط جی آی اس تهیه شده افزود: از 680 کیلومتر مربع مساحت که در طرح تفصیلی تهران قرار دارد 185 کیلومتر مربع آن پهنه کار و فعالیت است که این فرصتی جدی برای تهران است تا بخش عمده ای شهر از حالت مسکونی خارج شود.

وی تصریح کرد: پیش از این ، بخشی از این کار به طور غیر رسمی صورت گرفته بود اما امیدواریم تا با اجرای طرح تفصیلی این اقدام به طور رسمی و قانونی به اجرا برسد.

کرمی با بیان این که این طرح در دی ماه به کمیسیون ماده 5 ارائه و تصویب خواهد شد ابراز امیدواری کرد تا طرح تفصیلی جدید شهر تهران از ابتدای سال آینده اجرا شود.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری با اشاره به مشکلات شهروندان در این حوزه اظهار کرد : به دلیل اینکه هم اکنون شهرسازی دارای تنوع کاری و مرحله گذار به دلیل تصویب طرح تفصیلی جدید شهر است، قسمتی از مشکلات شهروندان به دلیل بخشی از ضوابط و مقررات شهرداری است و بخشی دیگر به علت اختلافاتی است که میان شهروندانی ایجاد می شود که در همسایگی هم قرار دارند و مشکل هرکدام باید با طی روند مخصوصی به خود برطرف شود اما شهروندان خواهان آن هستند که این روند سرعت بیشتری گیرد.

بر اساس این گزارش در نشست امروز مدیران معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با شهروندان ، بیش از 50 شهروند به طور حضوری و تلفنی مشکلات خود را مطرح کردند.