268 دستگاه ماشین آلات آماده نگهداری از جاده ها گیلان شدند

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با درپیش بودن فصل سرما تمهیدات لازم برای راهداری زمستانی در طول راههای حوزه استحفاظی گیلان صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: این اکیپها در 15 راهدارخانه ثابت و 9 راهدارخانه سیار با ذخیره جایگاه نمک به ظرفیت هزار و 20 تن آماده فعالیتهای راهداری هستند و از 15 آبان تا 15 فرودین ماه سال آینده در جادهها مستقرند.

مدیرکل راه و ترابری گیلان با اشاره به وجود گردنه ها و مناطق برفگیر در راههای گیلان گفت: استان دارای 15 گردنه برفگیر به طول 97 کیلومتر است که با توجه به اعتبارات موجود اقدامات قابل توجهی دربخش نگهداری زمستانی در این مناطق انجام شده که می توان به ایجاد برمهای درمحور اسالم به خلخال، محور دیلمان و دیگرنقاط اشاره کرد و همچنین ایجاد حصارهای برفگیر از دیگر اقدامات اداره کل در نقاط برفگیر استان است.

وی همچنین همگرایی دستگاههای مرتبط در امر راهداری را در پیشبرد اهداف موثر دانست وافزود: از سوی اداره کل راه و ترابری گیلان، امداد جاده ای درقالب بخش خصوصی به مرحله اجرایی رسیده است که بزودی درچند ماهه اخیر در شهرهای مختلف استان شروع به کارخواهد کرد.

علیپور با اشاره به امداد جاده ای در قالب اورژانس نیز اظهار امیدواری کرد: پوشش پایگاههای اورژانس در راههای فرعی و روستایی به حد استاندارد برسد.

وی افزود: دغدغه راهداران نگهداری راهها وبرقراری ایمنی جاده هاست و تلاش تمامی خدمتگزاران راه و ترابری ایجاد یک راه ایمن ومطمئن است.

مدیرکل راه گیلان با بیان اینکه سه تا شش درصد هزینه ارزش سرمایه ای راه صرف نگهداری راهها می شود، یادآورشد: میزان اعتبار سالانه مورد نیاز برای نگهداری راههای استان 170 میلیارد تومان است که میزان اعتبار در سال جاری مبلغ 9.5میلیارد تومان بوده است.