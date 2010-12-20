ضوابط اختصاصی ارائه خدمات ویژه توسط مینی بوس و میدی باس ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس این ضوابط ، آندسته از مینی بوسها و میدی باس هایی ویژه تلقی می شوند که حداکثر سن آنها 7 سال بوده و قدرت موتور آنهابه ترتیب از 110 و 180 قوه اسب بخار کمتر نباشد .



وی دارا بودن سیستم صوتی و تصویری مناسب ، کولر و بخاری آماده به کار متناسب با فصل بهره برداری ، یخدان یا یخچال الکتریکی با قابلیت ارایه آب سرد ، تکیه گاه دست در صندلی ها ، روکش قابل شستشو و تعویض و زاویه خوب حداقلی از دیگر ویژگی های مندرج در این ضوابط است .



علی اکبری ارایه خدمات پذیرایی و اعلام مشخصات سفر و اطلاعات وسیله نقلیه ، خدمه سفر، زمان و مکان های توقف ، شهرهای واقع در طول مسیر و زمان سفر را از دیگر مشخصات مندرج در ضوابط یاد شده برای ارایه خدمات ویژه مینی بوس و میدی باس دانست و اظهار امیدواری کرد ، خدمات پیش بینی شده بتواند در راستای ارتقای سطح بخش حمل ونقل مسافر و رضایت مندی مردم موثر واقع شود .



مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان ، یکی از اهداف تدوین ضوابط یاد شده را ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری دانست و افزود : در راستای تشویق به امر سرمایه گذاری و ورود سرمایه های جدید به بخش حمل ونقل مسافر جاده ای و همزمان با آغاز طرح نوسازی ناوگان مینی بوسهای فرسوده برون شهری کشور ، بررسی موضوع تدوین ضوابط ارایه خدمات ویژه توسط مینی بوس و میدی باس از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفت.

علی اکبری افزود: این طرح پس از تدوین ، پانزدهم آذرماه امسال توسط معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به ادارات کل حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد که اجرایی شدن این ضوابط ، انگیزه جدیدی را برای سرمایه گذاری جدید در بخش مینی بوس و میدی باس ایجاد می کند و از سوی دیگر کاهش عمر متوسط ناوگان یاد شده نیز که از اهداف برنامه پنجم توسعه کشور می باشد ، تحقق می یابد .

