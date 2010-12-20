کهگیلویه وبویراحمد بیشترین بهره را از هدفمندسازی یارانه ها می برد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر دوشنبه در کمیته اطلاع رسانی هدفمند سازی یارانه های استان افزود: باید اهمیت، اهداف و مزیتهای این طرح با اطلاع رسانی و شفاف سازی بیشتر بیان شود تا هرگونه نگرانی و ابهام در بین مردم رفع شود.

نوذری بیان کرد: این طرح یکی ازهفت طرح تحول اقتصادی کشور در جهت تحقق بخشیدن به استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و فاصله طبقاتی، ریشه کنی فقر و محرومیت، شناسایی اقشار آسیب پذیر و توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور است.

وی نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی و پس انداز را ضرورت اساسی جامعه عنوان کرد و گفت: اکنون که اجرای طرح مهم هدفمندسازی یارانه ها آغاز شده، فرهنگ صرفه جویی و پس انداز می تواند به نحوه شایسته ای مورد توجه قرار بگیرد.

نوذری تصریح کرد: همزمان با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به خوبی می توان الگوی مصرف را در خانواده ها اصلاح کرد وآن را تعمیم داد و زمینه را برای مشارکت در فرآیندهای اقتصادی بالا برد.

استاندار اظهار داشت: باید در مدیریت سرمایه فرهنگ سازی شود و به مسئله درست و به جا هزینه و مصرف کردن توجه شود و بستر فرهنگی هم ایجاد کرد تا از خرید هرگونه اجناس و کالای غیر ضروری پرهیز شود.

به گفته نوذری، سالانه ازمبلغ 120هزار میلیارد تومان یارانه 70 درصد آن به 30 درصد ازجمعیت جامعه تعلق می گرفت در حالیکه 30 درصد بقیه برای 70 درصد جمعیت جامعه هزینه می شد و این ناعادلانه ترین روش هزینه یارانه ها بود.

استاندار تصریح کرد: امروز با طرح هدفمند کردن یارانه ها مالکین اصلی این سرمایه عمومی مشخص شده است و در اجرای این طرح اقشار محروم جامعه به حقوق واقعی خود خواهند رسید.

نوذری همچنین یادآور شد: ستادی متشکل از پنج کمیته در استان نظارت کامل بر روند تعادل بازار را بر عهده دارد و هرگونه اطلاعات هم از طریق رسانه های مختلف در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: سازمان بازرگانی تمام اقلام مورد نیاز مردم را تهیه کرده و نظارت کافی و کامل به طور مستمر بر بازار را با کمک دستگاه های مربوطه دارد و با هر گونه گرانفروشی و اخلال در بازار برخورد قانونی به عمل می آید.