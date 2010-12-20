کمک پنج میلیارد ریالی مردم همدان برای بازسازی عتبات عالیات

محمدعلی بادامی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این کمکها در قالب خرید وسایل و مصالح مورد نیاز حرمهای شریف از جمله دارالضیافه در کربلای معلی هدیه شده است.

بادامی با بیان اینکه مردم همدان تاکنون چهار کیلوگرم طلا به کاظمین، کربلا، نجف فرستاده اند، گفت: سه کیلوگرم طلای به کار رفته در گنبد های کاظمین که کار طلاکاری آن تمام شده و مورد بهره برداری قرار گرفته توسط مردم همدان جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه 420 نیروی متخصص در قالب نیروهای خدماتی، تاسیساتی، مهندسی، سفت کار ساختمانی، بنا و جوشکار و نیروهای ساده از همدان به عتبات عالیات اعزام شده اند، گفت: نیروهای مهارتی به صورت افتخاری برای ساخت و ساز، تعویض سنگ های حرم، ساختن دارالضیافه نزدیک حرم حضرت عباس در کربلا و دارالشفای سید الساجدین در کربلا و ساخت حرم علی بن ابیطالب(ع) اعزام شده اند.

بادامی افزود: این نیروها به مدت 30 تا 35 روز در کربلا مستقر شده و روزانه هشت ساعت کار مفید انجام می دهند که از جهت ارزش ریالی چهار میلیارد ریال سرمایه گذاری انسانی شده است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان همدان افزود: دارالضیافه در زمینی به مساحت 14 هزار متر مربع و در هفت طبقه در حال ساخت است و راه اندازی بخش تاسیسات این مکان را یک تیم فنی و مهندسی از مردم همدان بر عهده گرفته اند.

وی با بیان اینکه استان همدان جزو 10 استان برتر کشور در جهت جمع آوری نذورات و کمک مردمی در ستاد بازسازی عتبات عالیات است، گفت: در محرم امسال نیز 72 تخته فرش به متراژ 720 متر مربع به ارزش 20 میلیون تومان جمع آوری و به کربلا، نجف و سامرا که به تازگی در حال بازسازی است، فرستاده شد.