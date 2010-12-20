لحظات عاشورایی توسط هنرمندان حوزه هنری ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام سوگواری محرم و به منظور احیای فرهنگ عاشورایی و در راستای حمایت از عکاسان فعالاستان در این مرکز آثار فاخرعاشورایی جمع آوری شد.

مهدی معصومی گرجی، مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری مازندران گفت: این مرکز به منظور حمایت از عکاسان فعال در سطح استان، سفر تخصصی را در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی برگزار که هنرمندان ضمن حضور در این برنامه فرهنگی به ثبت تصاویری از مراسم سوگواری ، آداب و رسوم و آیین های بومی استان مازندران پرداختند.

این آثار در دهه سوم محرم در نمایشگاهی به معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت و به پنج اثر برگزیده از بین مجموع آثار تولیدی لوح تقدیر و جوایزی به رسم یادبود اهداء خواهد شد.

اهداء کتاب و احیای فرهنگ کتاب خوانی



کتابخانه تخصصی حوزه هنری مازندران، بیش از 100 جلد کتاب به مدرسه استثنایی ابتدایی امام جواد (ع) ساری اهداء کرد.

آذر رمضانی ملکشاه مسئول کتابخانه تخصصی حوزه هنری مازندران افزود: این برنامه به منظور اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تعامل سازنده با مدارس انجام که طی آن کتابهای با موضوعات داستانی، دینی، ادبی و اجتماعی ویژه کودکان و نوجوانان به این مدرسه اهداء شد.

کتابخانه تخصصی حوزه هنری امازندران، با دارا بودن بیش از هفت هزار جلد کتاب در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی، هنری و با بیش از هزار و 200 عضو یکی از فعال ترین کتابخانه های استان است.

فیلم های در حال اکران سینماهای تحت پوشش حوزه هنری مازندران



حوزه هنری استان مازندران برنامه اکران فیلم های سینمایی تحت پوشش این مرکز را به شرح زیر اعلام کرد:

سینما سپهر ساری ملک سلیمان

سینما بهمن بهشهر درد سر بزرگ

سینما انقلاب تنکابن سن پطرز بورگ

سینما ایران تنکابن یک اشتباه کوچولو

سینما بهمن آمل سالن شماره 1 لطفاً مزاحم نشوید

سینما بهمن آمل سالن شماره 2 کارناوال مرگ