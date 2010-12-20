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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۴

پرداخت 4000 میلیارد ریال مشوق صادراتی در آذربایجان غربی

پرداخت 4000 میلیارد ریال مشوق صادراتی در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از پرداخت چهار هزار میلیارد ریال در قالب مشوق صادراتی به صادرکنندگان استان طی سالجاری خبر داد.

 جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها گفت: در بخش بازرگانی چهار بسته صادراتی، نظارت، تنظیم بازار و آردو نان اجرا شده که در بسته صادراتی در سطح استان چهار هزار میلیاردریال به عنوان مشوقهای صادراتی پرداخت می شود.

وی همچنین از پرداخت 570 میلیارد ریال به عنوان تسهیلات در راستای هدفمند سازی یارانه ها به تجار و فعالان اقتصادی خبر داد و بیان داشت: وجود زیر ساختهای گمرکی به توسعه امکانات نرم و سخت افزاری در گمرکات استان منجر شده که باید در شهرستانهای عمقی به صورت گمرکات تخصصی عمل کنند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی صادرات را موتور محرک اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: طی سال 88 آذربایجان غربی با صادرات 717 میلیون دلار کالا بدون احتساب خدمات صادره رتبه اول کشور را در این زمینه به خود اختصاص داد.

اسکندری از رشد 30 درصدی صادرات استان در سالجاری نیز خبر داد و خاطر نشان کرد: طی هشت ماهه سالجاری 481 میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به سایر کشورها صادر شده است.

 

 

کد مطلب 1213758

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