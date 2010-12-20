به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد مبلغی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه محصولات مرکز احیای آثار اسلامی که درسالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، طی سخنانی با بیان اینکه یکی از راههای برخورد با سیل بنیان برانداز افکار و شبهات، رجوع به تاریخ و پیشینه است بیان داشت: آنچه که میتواند به تنهایی ما را در مقابل این شبهات حفظ کند توجه به گذشته گرانبهای ما است و روحانیت باید اندیشه در گذشته را مورد توجه قراردهد تا بر اساس آن آینده ساخته شود.
وی تأکید کرد: منها کردن گذشته به معنای حذف ریشه است و در این صورت درخت هرقدر هم که تنومند باشد بدون ریشه نمیتواند به حیات خود ادامه دهد.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: حیات جامعه ما در مقابل شبهات مبتنی بر احیای ریشه که همان تاریخ ما است میباشد و مرکز احیای آثار اسلامی نیز مانند آب حیاتی است که وظیفه احیای آثار شیعی را بر عهده داشته و با این عمل فکر حوزوی میتواند پا برجا باشد.
توجه به گذشته فعالیتهای علمی را هویتدار میکند
وی با تأکید بر اینکه احیای آثار تاریخی فواید بسیاری برای حوزه و جامعه اسلامی دارد، گفت: یکی از اولین فواید این کار، هویت مدار کردن فعالیتهای علمی است.
مبلغی با بیان اینکه فعالیتهای علمی به دو صورت قابل انجام است، ادامه داد: این فعالیتها میتواند به شکل بریده و بی اعتنا نسبت به گذشته انجام شود و یا همراه با توجه به گذشته و پیشینه باشد.
وی تأکید کرد: اگر فعالیتهای علمی به صورت مرتبط با گذشته انجام شود دارای هویتی خواهد بود که ریشه در تاریخ گذشته داشته و ثمرات آن نیز متناسب با جامعه فعلی شکل میگیرد.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه علم امری است که پیوسته در گذر زمان است بیان کرد: اگر عالم یک علم، نسبت به گذشته بیتفاوت باشد و فعالیتهای علمی خود را بر این اساس تعمیق ندهد از اصل خود جدا شده و خروجی علم وی خروجی بی هویتی خواهد بود که درمسیر تحلیل و از بین رفتن قرار میگیرد.
اصلاح ذهنیتها و پیش فرضها
مبلغی در ادامه با بیان اینکه کشورهای غربی برای آثار گذشتگان اهتمام و محوریت خاصی قائل هستند گفت: آنها فعالیت علمی را پویا میدانند که در آن به آرشیو گذشتگان مراجعه شده باشد.
وی در ادامه اصلاح پیش ذهنیتها و پیش فرضها را از دیگر فواید مراجعه به تاریخ عنوان داشت و بیان کرد: ما سر سفرهای هستیم که پیشینیان ما برایمان پهن کردهاند و به جز امامان معصوم(ع) سخن بسیاری از عالمان با اشتباهاتی مقرون بوده است.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: چنانچه ما به گذشته توجه نداشته باشیم چه بسا در فعالیتهای علمی با ذهنیتی حرکت کنیم که غلط باشد و ما هرگز متوجه آن نشویم.
وی در ادامه شناسایی نظریات و فرضیههای علمی که در تاریخ نهفته است را از دیگر ثمرات مراجعه به آن برشمرد و اظهار کرد: آنچه به دست ما رسیده تمامی ذخائر تاریخ نیست و شناسایی فرضیهها و نظرات برای انجام فعالیتهای علمی راهگشا بوده و ما میتوانیم بهتر به فعالیتها ادامه دهیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: آنچه که میتواند به تنهایی جامعه را در مقابل شبهات حفظ کند توجه به گذشته است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد مبلغی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه محصولات مرکز احیای آثار اسلامی که درسالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، طی سخنانی با بیان اینکه یکی از راههای برخورد با سیل بنیان برانداز افکار و شبهات، رجوع به تاریخ و پیشینه است بیان داشت: آنچه که میتواند به تنهایی ما را در مقابل این شبهات حفظ کند توجه به گذشته گرانبهای ما است و روحانیت باید اندیشه در گذشته را مورد توجه قراردهد تا بر اساس آن آینده ساخته شود.
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