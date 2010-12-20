393 طرح در سفرهای قبلی دولت به کرج تصویب شد

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: خبر سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به فاصله کوتاهی به ما اطلاع داده شد و درست از همان زمان ستادهای خودجوش مردمی برای استقبال از این سفر مهم تشکیل شد.

وی گفت: بر اساس هماهنگی هایی که با ادارات و دستگاههای اجرایی شد 30 ستاد در نهادهای اجرایی دولت تشکیل می شود تا وزرا و معاونین رئیس جمهور با حضور در این ستادها پاسخگوی مراجعین باشند.

وی بیان کرد: رئیس جمهور پیشتر دوبار به شهرستانهای غرب استان تهران سفر کرده و در این سفرها بیش از 393 طرح تصویب شد که 98درصد طرحهای سفر نخست و بیش از 40 درصد طرحهای سفر دوم تاکنون اجرایی شده است.

استاندار البرز گفت: بافت متنوع قومیتی جمعیت این منطقه، وجود مراکز کوچک و بزرگ اقتصادی مانند شهرکهای صنعتی و منطقه آزاد پیام و تناسب نداشتن میزان رشد جمعیت این منطقه با توسعه زیرساختهای شهری و روستائی آن از مهمترین دلایلی بود که موجب شد این منطقه به عنوان سی و یکمین استان کشور از استان تهران جدا شود.

وی ادامه داد: اکنون که استان جدیدالتاسیس البرز تشکیل شده سفر رئیس جمهور و هیئت دولت و تشکیل کارگروههای تخصصی برای رشد و توسعه این استان می تواند برای پیشرفت استان البرز بسیار مهم جلوه کند.

فرهادی بیان کرد: در این اساس تمامی مردم از لحظه اعلام سفر رئیس جمهور شهر را آماده این سفر تاریخی کردند. همچنین مدیران ادارات کل نیز با هدف اخذ امکانات و تجهیزات برای توسعه این استان نوپا از چند روز پیش با تشکیل کارگروهای مختلف و تهیه فهرستی از نیازها، خود را مهیای سفر رئیس جمهور و هیات دولت کردند.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده وزرای دولت روز سه شنبه برای رسیدگی به مشکلات مردم و پاسخگوئی از ساعت 9 صبح در ادارت کل مربوط به دستگاهشان حاضر خواهند شد.

فرهادی گفت:همچنین وزرای بهداشت و صنایع برای افتتاح طرحهای عمرانی و حضور در جلسه شورای اداری به شهرستانهای نظرآباد و اشتهارد می روند.

وی گفت: وزیر راه و ترابری نیز برای افتتاح جاده نظرآباد و افتتاح اداره راه و ترابری طالقان به شهرستان طالقان سفر می کند، وزیر نیرو هم برای حضور در جلسه شورای اداری شهرستان هشتگرد به این منطقه خواهد رفت.

وی بیان کرد: همچنین رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست برای افتتاح ساختمان اداره محیط زیست شهر آسارا واقع در جاده کرج- چالوس به این منطقه سفر می کند.

استاندار البرز درخصوص برنامه های رئیس جمهور در روز سه شنبه گفت: رئیس جمهور ساعت 8 ونیم در محل سخنرانی حاضر و در اجتماع شهروندان کرج سخنرانی می کند.

عیسی فرهادی افزود: دیدار با خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران، دیدار با نخبگان ودیدار با مدیران دستگاههای اجرائی و تشکیل کارگروههای فرهنگی و توسعه استان از دیگر برنامه های رئیس جمهور است.

وی اظهار امیدواری کرد، این سفر بتواند منشا برکات و ثمرات فراوانی برای این استان باشد.