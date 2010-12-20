گلستان پایتخت ICT روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مازیار کشاورز ظهر دوشنبه در نشست با استاندار گلستان افزود: بستر مناسب درخصوص دفاتر ICT روستایی در استان گلستان وجود دارد.

و اظهار داشت: ICT برگ برنده استان گلستان و پایتخت ICTهای روستایی کشور است، زیرازمینه مناسبی با عنایت به زیر ساختهای موجود با بهره گیری کامل از آنها استفاده بهینه از منابع دولتی گامهای موثری را برداشت.



وی خواستار توجه ویژه استانداری گلستان به پست با عنایت به جایگاه اولی خدمات رسانی آن در دنیا را شد.

کشاورز بیان داشت: در کشورمان نیز با عنایت به توانمندیهای پست با تعامل سازنده با مقامات و نمایندگان دولت (‌استانداران) می توانیم منشاء خدمات موثر و مطلوبی به مردم باشیم.



استاندار گلستان نیز بر لزوم همکاری بیشتر که باعث ارتقای جایگاه پست استان در شبکه پستی کشور، تاکید کرد.

جواد قناعت افزود: کارگروه تخصصی بمنظور رسیدگی به دغدغه های دست اندرکاران پست به ریاست معاونت منابع استانداری تشکیل و نسبت به تعامل با سایر مدیران استانی و رفع مشکلات احتمالی اقدام خواهد شد.



وی از مدیر جدید خواست در جلسات مختلف شورای اداری و نیز شورای معاونان استانداری حضور و راههای همکاری و تعامل را بررسی و نسبت به رفع مشکلات اقدام کند.