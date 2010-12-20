امداد یکی از پرکارترین پژوهشگران بود

خالصی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: مرحوم استاد امداد تا همین اواخر نیز لحظه ای از امر پژوهش دور نشد و در سنین 80 سال به بعد نیز مدام در حال تحقیق، نوشتن و کار بود.

وی گفت: نکته ظریفی که در مورد استاد امداد وجود داشت این است که این مرحوم وارد عرصه ای از شناخت تاریخی فارس شد که این عرصه ها رها شده بودند و آثاری نظیر "تاریخ آموزش و پرورش فارس"، "فارس در دوران قاجاریه"، "تاریخ انجمنهای ادبی" و... از این نمونه ها هستند که هرکدام کار بسیار سخت و تحقیق طاقت فرسایی را برده است.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه امداد عاشق سعدی بود، بیان کرد: مرحوم استاد امداد هیچ بی احترامی و خدشه ای را به ساحت شیخ تحمل نمی کرد و اگر چنین می شد استاد امداد وارد عرصه جوابگویی برای تجلیل از مقام شیخ می شد.

حسن امداد

خالصی از حافظه خارق العاده مرحوم استاد امداد به عنوان یکی از ویژگیهای استاد یاد کرد و افزود: استاد در سنین 80 به بالا نیز حافظه بسیار خوبی داشت به گونه ای که اشعار را از حافظه می خواند و یا اسامی تاریخی را به خوبی به یاد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مرحوم امداد علاقه وافری نیز به شیراز و فارس داشت و ثمره آن تحقیقاتی است که در این زمینه انجام داد.

حسن امداد نویسنده و پژوهشگر شیرازی صبح امروز بر اثر بیماری ممتد در سن 90 سالگی درگذشت.