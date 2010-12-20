متخصص اطفال به اندازه نیاز اورژانسها در کشور نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرید ایمان زاده روز دوشنبه در نشست خبری ششمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان در بیمارستان مفید در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه حضور پزشک اطفال در اورژانس ضروری است، گفت: حضور متخصص اطفال در اورژانسهای بیمارستانی می تواند مفید باشد اما تعداد متخصصان اطفال در کشور به اندازه ای نیست که در همه اورژانسها حضور داشته باشند.

وی درباره شرایط یک اورژانس مطلوب افزود: فضای فیزیکی اورژانس باید مناسب باشد این در حالیست که در بسیاری از بیمارستانها فضای فیزیکی اورژانسها مناسب نیست. فعالیت نیروهای کارآمد در اورژانس یکی از شرط‌های یک اورژانس مطلوب است. بدین منظور بهتر است در هر شیفت حداقل یک پزشک حضور داشته باشد علاوه بر آن نیروهای کارآزموده‌ای نیز در زمینه ‌هایی مانند پرستاری در اورژانسها فعالیت دارند.

ایمان زاده با اشاره به رشته طب اورژانس در کشور افزود: حدود پنج سال قبل این رشته در برخی از دانشگاههای ایران راه اندازی شده است البته دانشجویان این رشته هنوز فارغ التحصیل نشده‌اند.

این فوق تخصص گوارش کودکان درباره تب در کودکان اظهار کرد: تب علامتی از یک بیماری است و به تنهایی یک بیماری محسوب نمی‌شود. اگر حال عمومی کودک تب دار خوب باشد مادر می‌تواند با توجه به شرایط کودک و با تماس با پزشک، داروهای تب ‌بر مانند استامینوفن به کودک بدهد اما زمانی که تب کودک شدید است والدین باید فرزندشان را به اولین مرکز درمانی نزدیک خود ببرند چون امکان دارد تب علامت بیماریهای خطرناکی مانند مننژیت باشد.

وی درباره شایعترین بیماریهای اطفال گفت: اسهال و یبوست شایعترین بیماریهای کودکان هستند که اطلاع از علائم و درمان به موقع این عوارض باعث جلوگیری از پیشرفت این بیماریها می‌شود البته تغذیه نیز در وضعیت گوارشی کودکان نقش زیادی دارد.

ششمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان از اول تا سوم دی ماه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌شود.