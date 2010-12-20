کنده کاری خیابان های ساری مسئولان را شرمنده شهروندان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری افزود: به واسطه کنده کاری های خیابان های ساری شرمنده مردم این شهر هستیم و به زودی با خرید قیر برای لکه گیری و روکش و مرمت خیابان ها اقدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته شهرداری های مناطق ساری آغاز شد افزود: از اهداف راه اندازی شهرداری های مناطق، تقویت نواحی شهری است.

حجازی اظهار داشت: با توسعه خدمات رسانی در سطح شهر، مراجعات مردم به شهرداری مرکز کاهش می یابد و این مسئله موجب رضایت مندی شهروندان می شود.

وی روند پیشرفت پروژه پل میدان ولی عصر (عج) ساری را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: این پروژه در موعد مقرر به بهره برداری می رسد و از میزان بی اعتمادی مردم نسبت به اتمام زمان پروژه ها کاسته می شود.

شهردار ساری با بیان اینکه پروژه ادامه پل دارای غاز شده یادآور شد: وزارت کشور اعتبار 250 میلیون تومانی به این نام به حساب شهرداری واریز کرده است.

وی از پیشرفت فیزیکی مناسب سالن ورزشی محله آذربایجانی ها خبر داد و افزود: امید است این پروژه در ابتدای سال 90 به بهره برداری برسد.

عضو شورای شهر ساری گفت: سرویس های مدارس نیز شهریه را تا مبلغ پنج هزار تومان افزایش داده اند.

سید جمال باقری خاطرنشان کرد: شهریه سرویس مدارس ماهانه مبلغ 30 هزار تومان بود که به 35 هزار تومان افزایش یافته است.