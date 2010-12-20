به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی متولی تهیه کننده این فیلم درباره مراحل فنی گفت: "آقا یوسف" درحال حاضر در مرحله قطع نگاتیو قرار دارد و امور مربوط به آن در لابراتوار فیلمساز انجام می‌شود. با پایان صداگذاری، تا اواخر دی ماه فیلم آماده نمایش خواهد شد.

متولی افزود: فرم شرکت در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر را پر کرده‌ایم و امیدواریم در صورت انتخاب، اولین نمایش این فیلم در جشنواره فجر امسال صورت گیرد.

در "آقا یوسف" دومین اثر بلند سینمایی دکتر علی رفیعی پس از فیلم سینمایی "ماهی‌ها عاشق می‌شوند"، مهدی هاشمی، هانیه توسلی، شاهرخ فروتنیان، پگاه آهنگرانی، لادن مستوفی، مریم سعادت، سهیلا رضوی، ستاره اسکندری، لیلا بلوکات، داریوش موفق، رویا میرعلمی، ملیکا پارسا، مینا خسروانی و صابر ابر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم که مضمونی اجتماعی دارد آمده است: آقا یوسف، بازنشسته، از پنج سال پیش پنهان از چشم دخترش در خانه‌های مردم کار می‌کند. حوادثی که در این خانه‌ها، به ویژه در دومین خانه رخ می‌دهد، مستقیماً به او ربط پیدا می‌کند و زندگی او را دگرگون می‌سازد...

